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AĞRI BELEDİYE BAŞKANI SAYAN'DAN SICAK SUYLA 'SOĞUK HAVA' DENEYİ - Son Dakika

AĞRI BELEDİYE BAŞKANI SAYAN'DAN SICAK SUYLA 'SOĞUK HAVA' DENEYİ

30.12.2021 13:29

AĞRI Belediye Başkanı Savcı Sayan, hava sıcaklığının sıfırın altında 24 dereceye düştüğü kent merkezinde sıcak suyu havaya atarak soğuğun etkisini gösterdi.

AĞRI Belediye Başkanı Savcı Sayan, hava sıcaklığının sıfırın altında 24 dereceye düştüğü kent merkezinde sıcak suyu havaya atarak soğuğun etkisini gösterdi.

Kar yağışının ardından Sibirya soğuklarının etkisine giren Ağrı'da deney yapan Belediye Başkanı Savcı Sayan, saatler 23.55'i gösterdiğinde, elinde tuttuğu bir maşrapa suyu havaya fırlattı. Su, soğuğun etkisiyle kristal buza dönüştü. Sayan'ın deneyini, çevredekiler de cep telefonlarıyla kaydetti. Başkan Savcı Sayan, Ağrı'daki soğuk deneyini, Şu anda saat 23.55, Ağrı'da havanın ne kadar soğuk olduğunu göstermek istiyorum. Havaya sıcak su atacağım, görüntüyü sizinle paylaşacağım sözleriyle sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

Bu arada meteorolojiden alınan verilere göre dün gece Ağrı ve ilçelerinde en düşük hava sıcaklıkları şöyle oldu

Ağrı merkez -24, Diyadin -14.2, Doğubayazıt -9.5, Eleşkirt -23.0, Taşlıçay -23.1, Tutak -19.7

AĞRI BELEDİYE BAŞKANI SAYAN'DAN SICAK SUYLA 'SOĞUK HAVA' DENEYİ
AĞRI BELEDİYE BAŞKANI SAYAN'DAN SICAK SUYLA 'SOĞUK HAVA' DENEYİ
AĞRI BELEDİYE BAŞKANI SAYAN'DAN SICAK SUYLA 'SOĞUK HAVA' DENEYİ
AĞRI BELEDİYE BAŞKANI SAYAN'DAN SICAK SUYLA 'SOĞUK HAVA' DENEYİ

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Savcı Sayan, Ağrı, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AĞRI BELEDİYE BAŞKANI SAYAN'DAN SICAK SUYLA 'SOĞUK HAVA' DENEYİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: AĞRI BELEDİYE BAŞKANI SAYAN'DAN SICAK SUYLA 'SOĞUK HAVA' DENEYİ - Son Dakika
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