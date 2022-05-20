Ağrı beyaza büründü! Mayıs ayında şaşırtan kar yağışı! - Son Dakika
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Ağrı beyaza büründü! Mayıs ayında şaşırtan kar yağışı!

20.05.2022 21:23

Türkiye yavaş yavaş yaz aylarına girme hazırlığı yaparken ülkemizin doğusunda yer alan Ağrı, sabah saatlerinde eskisini göstermeye başlayan kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Vatandaşlar, mayıs ayında yer yer 5 santimetreyi bulan kar yağışı karşısında şaşırıp kaldı.

Yüksek rakımı ile bilinen Ağrı'da etkili olan soğuk ve yağmurlu hava, kış mevsiminden kalan günleri yaşatıyor. Bugün sabah saatlerinde başlayan yağmur öğleden sonra yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

5 SANTİMETRE KAR YAĞDI

Ağrı'nın 1925 metre rakımlı Diyadin ilçesinde kar yağışı etkili oldu. İlçenin özellikle yüksek bölgelerindeki köylerde kar kalınlığı 5 santimetreye yaklaştı.

HAYVAN SÜRÜLERİ GERİ DÖNMEK ZORUNDA KALDI

Rahmankulu, Taşkesen, Hacıhalit, Yolcupınar köylerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle meraya götürülen küçükbaş hayvan sürüleri geri dönmek zorunda kaldı. Vatandaşlar, mayıs ayının sonlarında yaşanan kar yağışını şaşkınlıkla karşıladı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Ağrı beyaza büründü! Mayıs ayında şaşırtan kar yağışı! - Son Dakika


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