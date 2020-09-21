Ağrı'da 50 ton ot ve saman kül oldu - Son Dakika

AĞRI'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Alakoçlu köyünde çıkan yangında 50 tona yakın ot ve saman yandı.

İlçeye bağlı Alakoçlu köyünde İlhan Saçar ve Abdulselam Dinç'e ait otların toplandığı alanda saat 03.30 sularında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine gelen Taşlıçay Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalede yetersiz kalınca, Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden destek ekip istendi. Destek ekibin gelmesiyle yangın sabaha karşı güçlükle kontrol altına alındı. Jandarma, köylülere ait yaklaşık 50 ton ot ve samanın küle döndüğü yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.