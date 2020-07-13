Ağrı'da akrabalar arasında çıkan kavgada 1'i ağır 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Ağrı'da akrabalar arasında çıkan kavgada 1'i ağır 7 kişi yaralandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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