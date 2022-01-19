Üye Girişi
Ağrı'da balıkçılar, eksi 30 derecede buzu kırıp balık avlıyor - Son Dakika

Ağrı'da balıkçılar, eksi 30 derecede buzu kırıp balık avlıyor

19.01.2022 11:36
Ağrı'da balıkçılar, eksi 30 derecede buzu kırıp balık avlıyor

HAVA sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü Ağrı'da balıkçılar, soğuk hava ve buz gibi suya aldırış etmeden Murat Nehri'nde yaklaşık 30 santimetre kalınlığındaki buzu kırarak Eskimo usulü balık avlıyor.

HAVA sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü Ağrı'da balıkçılar, soğuk hava ve buz gibi suya aldırış etmeden Murat Nehri'nde yaklaşık 30 santimetre kalınlığındaki buzu kırarak Eskimo usulü balık avlıyor.

Her gün sabah erken saatlerde yola çıkan balıkçılar, su geçirmeyen tulumlarını giyerek Murat Nehri'nin yüzeyini kaplayan buzları belirli noktalardan balta, kürek ve taşla kırıyor. Odundan yaptıkları ve 'tor' diye adlandırdıkları ağları, kırdıkları noktalardan suya bırakan balıkçılar, buza odun ve taşlarla vurarak balıkların ürküp ağa takılmalarını sağlıyor. Her gün bu şekilde onlarca kilo balık avlayan balıkçılar, yakaladıkları balıkları yol kenarları ya da şehir merkezlerinde kurdukları tezgahlarda kilosunu, 10 ile 15 liradan satıyor.

50 YILDIR BALIKÇILIK YAPIYORHamur ilçesinde yaklaşık 50 yıldır balıkçılıkla geçimini sağladığını dile getiren Kutfettin Karaaslan (65), hava sıcaklığının eksi 30 derecenin altına indiğini ama soğuk havaya rağmen her gün düzenli olarak Murat Nehri'nde balık avına gittiklerini belirtti. Karaaslan: "Her gün balık tutmaya geliyoruz. Bazen çok tutuyoruz. Bazen hiç tutamadan eve gidiyoruz. Günde 10 ile 20 kilo arasında balık yakalıyoruz. Yakaladığımız balıkları da götürüp ya yol kenarında ya da şehir merkezlerinde kurduğumuz tezgahlarda satmaya çalıyoruz. Bu balıkların kilosunu duruma göre 10 ile 20 lira arasında satıyoruz. Tabi kışın soğuk havalarda balık yakalamak çok zordur. Biz de ekmek parası için bu işi yapmak zorundayız" dedi.'SOĞUK HAVADA ÇOK ZORLANIYORUZ'Kış mevsiminde çoğu zaman hobi amaçlı arkadaşlarıyla balık avladığını anlatan Zeynel Abidin Gündüz, buzun nehirde yer yer 40 santimetreden daha kalın olduğunu ifade ederek, balık avlama işlemini şu ifadelerle anlattı:

"Ben kışın hobi olarak balık yakalıyorum. Her gün arkadaşlarla gelmeye çalışıyorum. Balıkları buzu kırarak ve odundan yaptığımız ağlarla yakalıyoruz. İlk önce ağın yerini baltayla kırıyoruz. Sonra 50 ile 60 metre uzaklıkta belli noktalarda buza vurarak balıkları yakalamaya çalışıyoruz. Her seferinde ağı en az 20 dakika bekliyoruz. Çok soğuk hava ve zorlanıyoruz ama ateş yakarak ısınmaya çalışıyoruz."


Ağrı'da balıkçılar, eksi 30 derecede buzu kırıp balık avlıyor
Ağrı'da balıkçılar, eksi 30 derecede buzu kırıp balık avlıyor
Ağrı'da balıkçılar, eksi 30 derecede buzu kırıp balık avlıyor
Ağrı'da balıkçılar, eksi 30 derecede buzu kırıp balık avlıyor
Ağrı'da balıkçılar, eksi 30 derecede buzu kırıp balık avlıyor
Ağrı'da balıkçılar, eksi 30 derecede buzu kırıp balık avlıyor
Ağrı'da balıkçılar, eksi 30 derecede buzu kırıp balık avlıyor
Ağrı'da balıkçılar, eksi 30 derecede buzu kırıp balık avlıyor
Ağrı'da balıkçılar, eksi 30 derecede buzu kırıp balık avlıyor
Ağrı'da balıkçılar, eksi 30 derecede buzu kırıp balık avlıyor
Ağrı'da balıkçılar, eksi 30 derecede buzu kırıp balık avlıyor
Ağrı'da balıkçılar, eksi 30 derecede buzu kırıp balık avlıyor
Ağrı'da balıkçılar, eksi 30 derecede buzu kırıp balık avlıyor
YORUMLAR
500

Murat Nehri, Eskimo, Ağrı, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ağrı'da balıkçılar, eksi 30 derecede buzu kırıp balık avlıyor - Son Dakika


Son Dakika: Rize-Antalya maçı yoğun kar yağışı sebebiyle karşılaşma ertelendi Son Dakika: Rize-Antalya maçı yoğun kar yağışı sebebiyle karşılaşma ertelendi         
17:29
Hamile hemşireye saldırı anları kameraya yansıdı Hamile hemşireye saldırı anları kameraya yansıdı         
17:21
Kablo ile boğularak öldürülen adamın katili, arkadaşı çıktı Kablo ile boğularak öldürülen adamın katili, arkadaşı çıktı         
16:36
Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında         
15:25
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler! Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler!         
14:20
PCR zorunluluğuna saatler kala Bulgarlar, Edirne'ye akın edip alışveriş yaptı PCR zorunluluğuna saatler kala Bulgarlar, Edirne'ye akın edip alışveriş yaptı         
13:22
Mardin'de trafik kazası: 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı Mardin'de trafik kazası: 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı         
12:59
Dünyanın en pahalı evini kimse almak istemedi! Yüzde 20'lik indirimle tekrar satışa çıkacak Dünyanın en pahalı evini kimse almak istemedi! Yüzde 20'lik indirimle tekrar satışa çıkacak         
12:03
Karısını taciz eden adamı, adliye çıkışı tabancayla vurarak öldürdü Karısını taciz eden adamı, adliye çıkışı tabancayla vurarak öldürdü         
11:57
Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor         
11:34
Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı         
10:44
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı         
10:20
Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı         
09:32
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı         
08:37
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15
Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün         
07:52

Son Dakika Haberleri
17:29 Son Dakika: Rize-Antalya maçı yoğun kar yağışı sebebiyle karşılaşma ertelendi
17:18 Tuzla Belediyesi'nin hesabından yapılan kar paylaşımı güldürdü
17:16 Topraktaki kaya parçasını kaldıran defineci, altın işlemeli yılan figürü buldu
17:14 Kar yağışı tüm yurdu etkisi altına aldı, illerden arka arkaya tatil haberleri gelmeye başladı
17:11 Vali'den öğrenciye esprili yanıt: Kazım, sen içme diye okullar tatil edildi
17:07 Dünyanın en iyisi Luis Campos, Galatasaray için İstanbul'da
17:04 İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı
16:55 SMA tedavisinde kullanılan ilaçlar, ücretsiz olarak verilecek
16:51 Marketlerde kırmızı ete zam geldi
16:45 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Hrant Dink paylaşımı: Birlikteliğin gelişmesi için mücadele eden Hrant Dink'i özlemle anıyorum
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 17:40:14. #1.11#
SON DAKİKA: Ağrı'da balıkçılar, eksi 30 derecede buzu kırıp balık avlıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement