AĞRI'DA BİR APARTMANDA ÇIKAN YANGINDA 7'NCİ KATTAKİ 4 DAİRE YANDI - Son Dakika
Üye Girişi

AĞRI'DA BİR APARTMANDA ÇIKAN YANGINDA 7'NCİ KATTAKİ 4 DAİRE YANDI

03.09.2022 13:02
AĞRI'DA BİR APARTMANDA ÇIKAN YANGINDA 7'NCİ KATTAKİ 4 DAİRE YANDI

AĞRI'da bir apartmanın 7'nci katında meydana gelen yangında 4 daire kullanılamaz hale geldi.

AĞRI'da bir apartmanın 7'nci katında meydana gelen yangında 4 daire kullanılamaz hale geldi.

Olay, merkez Erzurum Caddesi'ndeki binanın 7'inci katında bugün saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Apartmanın 7'inci katında bulunan Halis Kayabaş'a ait evde henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın kısa sürede büyüyerek yandaki dairelere sıçradı. Binadan yükselen alevleri gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve sağlık ekibi sevkedildi. Ağrı Belediyesi itfaiye ekipleri, gökyüzünü saran alevlere müdahale ederek önce kontrol altına aldı sonra söndürdü. Ağrı Emniyet Müdürlüğü'nün toplumsal olaylara müdahale aracının da desteği geldiği yangında can kaybı olmaması sevindirdi.

Görevlilerin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında apartmanın 7'nci katındaki 4 daire kullanılamaz hale geldi. Yangın sebebiyle Erzurum Caddesinde trafik akışına yaklaşık 3 saat süreyle izin verilmedi.

YORUMLAR
500
YAVRU KUMRUYA KURTARMA OPERASYONU YAVRU KUMRUYA KURTARMA OPERASYONU İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE İKİ KAMYONUN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE İKİ KAMYONUN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
Kaynak: DHA

İtfaiye, Erzurum, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AĞRI'DA BİR APARTMANDA ÇIKAN YANGINDA 7'NCİ KATTAKİ 4 DAİRE YANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:35 Hindistan'da sıra dışı olay: Hamile kadının karnını açan doktor, bebeği görünce doğumdan vazgeçti
12:31 Öğretmen eşine ceza verilen Tanju Özcan, öfke kustu: Tepemin tasını attırmayın, zavallılar
12:21 Melike Şahin'in İstanbul'daki konserine, Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun dansı damga vurdu
12:14 Sosyal medyadaki tweet akımına "Hasret" paylaşımıyla katılan Başak Demirtaş'a şehit kızından gönderme: Babam
11:32 İkinci kez hamile kalan ünlü oyuncu Hazal Kaya, doğacak çocuğunun kız olacağını açıkladı
11:08 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Şu ana kadar 521 bin 39 Suriyeli ülkesine döndü
11:01 Konya'da İslam öncesi erken dönem Türk tarihine ait dev keşif: "Türk" adının geçtiği yazıt bulundu
10:47 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan, burs alamadıkları için dert yanan üniversiteli kızlara cevap: Bize başvurun, 75 bin öğrenciye burs dağıtıyoruz
10:40 Avukatlık asgari ücret tarifesine yüzde 70 ile yüzde 199 arasında zam yapıldı
10:32 Çorum'da gerçekleştireceği konserinin iptali istenen şarkıcı Aleyna Tilki isyan etti: Ekibimdeki 50 kişi ailesine bakıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 13:03:11. #1.12#
SON DAKİKA: AĞRI'DA BİR APARTMANDA ÇIKAN YANGINDA 7'NCİ KATTAKİ 4 DAİRE YANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement