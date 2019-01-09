Ağrı'da Depo Yangını

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir depoda çıkan yangında hasar meydana geldi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir depoda çıkan yangında hasar meydana geldi.

Büyük Ağrı Mahallesi'nde yer alan ve iş adamı Cemal Can'a ait olduğu belirtilen depoda yangın çıktı.

Depodan dumanlar yükseldiğini fark edenler, durumu itfaiye ve polise bildirdi.



Gelen itfaiye ekiplerince yaklaşık 1,5 saatte söndürülen yangında depoda hasar oluştu.



Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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