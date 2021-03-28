Ağrı'da gazeteciler sandık başına gitti - Son Dakika

Ağrı'da gazeteciler sandık başına gitti

28.03.2021 18:11
Ağrı'da gazeteciler sandık başına gitti, System.String[]

Ağrı Çalışan Gazeteciler Cemiyeti (AÇGC) 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Ağrı Çalışan Gazeteciler Cemiyeti (AÇGC) 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel kurula Ahmet Genç'in başkanlığını yaptığı tek liste kazandı.

AÇGC hizmet binasında gerçekleşen seçime gazeteciler yoğun ilgi gösterirken, seçimden tek liste halinde güçlü bir yönetim kurulu seçildi. Seçimin ardından ilk yönetim kurulu toplantısı gerçekleşirken, yeni dönemin yol haritası belirlendi. Gazetecilerin uzun yılların ardından ilk defa böyle güçlü bir oluşuma girdiklerini belirten AÇGC Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Genç, tüm üyelere verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Ağrı'da basın alanında yeni bir dönemin başladığını ifade eden Başkan Genç, "Ağrı'da gazetecilik mesleğinin kendisini yenilemesi, gazetecilerin sorunlarının çözülmesi noktasında birlik ve beraberlik ortamı kurmaya gayret göstereceğiz. Bugün tüm meslektaşlarım bir araya gelerek bunun ilk tohumlarını attınız. Bu birlik ve beraberlik ortamını tüm Ağrı'ya yayarak çalışmayı sürdüreceğiz. İnşallah basının içinde bulunduğu bu zor durumdan çıkararak hak ettiği itibarı görmesi noktasında gayret göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

İlk toplantıda basının sorunları tartışıldı

AÇGC Yönetim ve Denetim Kurulu yaptığı ilk toplantının ardından yazılı açıklama yaparak seçim sonuçlarının ilde görev yapan basın mensuplarına ve Ağrı'ya hayırlı olması temennisinde bulunuldu. Gazetecilerin sorun ve sıkıntılarının çözülmesi için büyük gayret sarf edileceğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"AÇGC kısa süre içerisinde Ağrı'da alanda bulunan gazetecileri bir araya getirerek güçlü bir yönetim kurulu oluşturmuştur. Yakın zaman içerisinde yapılacak olan ziyaretlerin ardından yapılması düşünülen projelere start verilecektir. Toplum ve devlet arasında köprü olunması, gazetecilerin sahada yaşadığı sorunların çözülmesi konusunda ilk kararlar alınmıştır. Ağrı merkez ve ilçelerinde görev yapan meslektaşlarımız ziyaret edilerek sorunlar yerinde çözülecek, resmi ilan ile ilgili yaşanan sıkıntıların çözümü noktasında çaba sarf edilecektir. Yeni yönetim kurulumuz gazeteci ve bürokrasi ile toplum arasında yaşanması muhtemel her türlü ihtilafta hakem olmaya hazırdır. Yapılan seçimin ilimize ve meslektaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

AÇGC Yönetim ve Denetim Kurulu şu kişilerden oluştu:

Yönetim Kurulu Asil

1 - Ahmet Genç (Yönetim Kurulu Başkanı)

Ağrı Genç Anadolu Gazetesi-Hakimiyet Gazetesi-İHA-Karaköse Haber

2 - Yüksel Aslan (Başkan Yardımcısı) Ağrı'da Haber, Yeni Akit- Milat

3 - Gürkan Güneş (Genel Sekreter) TV04-TRT

4 - Abdullah Söylemez (Sayman) Anadolu Ajansı

5 - Recep Çirik (YK Üyesi) (Sabah Gazetesi)

6 - Ramazan Demir (YK Üyesi) (Demirören Haber Ajansı)

7 - Ömer Faruk Atalay (YK Üyesi) (TRT Kurdi)

Denetleme Kurulu Asil

1 - Ercan Demir (Ağrı Hakimiyet Gazetesi)

2 - Engin Aslankılıç (Ağrı Memleket Gazetesi)

3 - Serkan Akgün (İHA-Karaköse Haber) - AĞRI

Ağrı'da gazeteciler sandık başına gitti
Ağrı'da gazeteciler sandık başına gitti
Ağrı'da gazeteciler sandık başına gitti

Yol Haritası, Ahmet Genç, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ağrı'da gazeteciler sandık başına gitti - Son Dakika


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