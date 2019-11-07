Son Dakika Haberleri: Ağrı'da hava destekli operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Ağrı'da hava destekli operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı'da hava destekli operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi

8 saat önce

İçişleri Bakanlığından, Ağrı kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Ağrı'da hava destekli operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığından, Ağrı kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Ağrı kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Ağrı Valiliğinin açıklamasında da operasyonun Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Doğubayazıt 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve Ağrı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı unsurlarca yapıldığı belirtildi.

Ağrı Dağı bölgesinde hava destekli olarak yapılan "Kıran-4 Şehit Jandarma Er Oktay Gümüş" operasyonunda 8 teröristin bugün tespit edilip etkisizleştirildiği aktarılan açıklamada, bölgedeki operasyonların aralıksız sürdüğü kaydedildi.

Jandarma, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:24 Kaynak: AA
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