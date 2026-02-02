Ağrı'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Ağrı'da yapılan kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 8 kişiden 1'i tutuklandı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan operasyonlarda ilgili adreslerde arama yapan ekipler, gümrük kaçağı 1688 litre akaryakıt, 38 bin 800 boş makaron, 16 bin 500 dolu makaron, 4 bin 510 paket sigara, 45 kilogram kıyılmış tütün, 3 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 3 tütün doldurma makinası ve 157 fişek ele geçirdi.

Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Şahıslardan biri işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.