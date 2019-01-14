Ağrı'da Kar Yağışı

Doğu Anadolu Bölgesi
'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 141 köy ve mahalle ile ulaşım sağlanamıyor. Ağrı
'da dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, yağış nedeniyle 18 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.
Ekiplerin kapalı köy yollarını ulaşıma açabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Karayolları 123. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada ise, Cumaçay- Kağızman
kara yolunun ulaşıma kapalı olduğu, ekiplerin bu yolda çalışmalarına devam ettiğini belirtildi.
Sorumluluk alanındaki diğer yollarda ise yer yer buzlanmaların yaşandığı kaydedilen açıklamada, ekiplerin temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.