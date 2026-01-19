Ağrı'da Kar Yağışı Mahsur Kalmalara Neden Oldu

AĞRI'nın Taşlıçay ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle köy yollarında çok sayıda araç mahsur kaldı.

Taşlıçay ilçe merkezi ve köy yollarında tipi nedeniyle görüş mesafesi düştü. Yoğun kar yağışıyla birlikte yolda mahsur kalan sürücüler, durumu Taşlıçay Belediyesi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine vakit kaybetmeden harekete geçen belediye ekipleri, iş makineleriyle bölgeye sevk edildi. Belediye ekipleri, kar yığınları arasında mahsur kalan yaklaşık 10 aracı ve içerisindeki vatandaşları güvenli bölgeye çıkardı.