Ağrı'da çiftçilere 179 damızlık koç dağıtıldı - Son Dakika
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Ağrı'da çiftçilere 179 damızlık koç dağıtıldı

04.10.2022 15:38
Ağrı'da çiftçilere 179 damızlık koç dağıtıldı

Ağrı'da küçükbaş hayvanda verimin arttırılması amacıyla yüzde 50 hibeyle çiftçilere 179 damızlık koç dağıtıldı.

Ağrı'da küçükbaş hayvanda verimin arttırılması amacıyla yüzde 50 hibeyle çiftçilere 179 damızlık koç dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının Damızlık Koç-Teke Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi kapsamında Ağrı Et ve Süt Kurumu bahçesinde tören düzenlendi.

Vali Osman Varol ile İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin'in de katıldığı törende, 53 çiftçiye yüzde 50 hibe desteğiyle 179 damızlık koç verildi.

Varol, burada yaptığı konuşmada, yüzde 50 hibeyle dağıtılan hayvanların seçiminde bölge ve iklim koşullarının göz önünde bulundurulduğunu belirterek, desteğin ırkın sayısının ve üretkenliğinin artması açısından önemli olduğunu söyledi.

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Kaynak: AA

Et ve Süt Kurumu, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da çiftçilere 179 damızlık koç dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı'da çiftçilere 179 damızlık koç dağıtıldı - Son Dakika
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