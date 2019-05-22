Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Mazot Yüklü Tır Devrildi: 1 Yaralı

Ağrı'da Mazot Yüklü Tır Devrildi: 1 Yaralı

8 saat önce

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde devrilen mazot yüklü tırın sürücüsü ağır yaralandı.

Ağrı'da Mazot Yüklü Tır Devrildi: 1 Yaralı, System.String[]
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde devrilen mazot yüklü tırın sürücüsü ağır yaralandı.

Ağrı- Erzurum kara yolu Güneykaya köyü mevkisinde, İran uyruklu Tohid Ranjbarsefıdan idaresindeki yabancı plakalı mazot yüklü tır şarampole devrildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü, buradaki ilk müdahalenin ardından Ağrı Devlet Hastanesine sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 09:16 Kaynak: AA
Erzurum, Eleşkirt, Ağrı, Güncel
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