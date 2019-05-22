Ağrı'da Mazot Yüklü Tır Devrildi: 1 Yaralı
8 saat önce
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde devrilen mazot yüklü tırın sürücüsü ağır yaralandı.
Ağrı
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 09:16 Kaynak: AA
'nın Eleşkirt
ilçesinde devrilen mazot yüklü tırın sürücüsü ağır yaralandı.
Ağrı- Erzurum
kara yolu Güneykaya
köyü mevkisinde, İran
uyruklu Tohid Ranjbarsefıdan idaresindeki yabancı plakalı mazot yüklü tır şarampole devrildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü, buradaki ilk müdahalenin ardından Ağrı Devlet Hastanesine sevk edildi.
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