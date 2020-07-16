Ağrı'da sel felaketinin izleri siliniyor - Son Dakika

Ağrı'da sel felaketinin izleri siliniyor
Ağrı'da sel felaketinin izleri siliniyorAĞRI'da üç gün aralıksız yağan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel felaketinden etkilenen köy ve bölgelerde İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri ve AFAD ekipleri çalışma başlattı.
Ağrı'da sel felaketinin izleri siliniyor
AĞRI'da üç gün aralıksız yağan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel felaketinden etkilenen köy ve bölgelerde İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri ve AFAD ekipleri çalışma başlattı.
İl Özel İdaresi ve Devlet su İşlerine (DSİ) bağlı ekipler iş makinaları ile selde zarar gören bölgelerde çalışma yaparken, AFAD ekipleri ise merkeze bağlı Kavak köyünde sel felaketinde evleri yıkılan vatandaşlar için çadır kurup gıda malzemesi dağıttı. Köyde yaşanan sel felaketinde evi zarar gören vatandaşlardan İbrahim Altun, sel esnasında ailesi ile birlikte mahsur kaldıklarını ve annesini sırtında taşıyarak sel sularından kurtardığını belirtti. Altun, "Yaşanan sel felaketinde ailem selde mahsur kaldı. Annemi sırtıma alarak kurtarabildim. Büyük bir felaket yaşadık. Evlerimiz kullanılamaz hale geldi. AFAD bize bu gün çadır kurdu. Sağolsunlar diğer gıda ve ihtiyaç malzemeside getiridi. Şu anda evlerimize giremiyoruz. Evlerimiz hep yıkıldı. Çok mağdur olduk. Kurulan çadırları kullanmaya başladık. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 19:37 Kaynak: DHA
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