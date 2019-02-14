Ağrı'da Terör Operasyonu: 32 Gözaltı
1 saat önce
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'nce, PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüten 32 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Ağrı
İl Emniyet Müdürlüğü'nce, PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüten 32 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada,"İl Emniyet Müdürlüğümüzce PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüten şahısların deşifre edilerek faaliyetlerinin engellenmesine yönelik 13.02.2019 tarihinde Ağrı Merkez
ve İlçelerimizde eşzamanlı gerçekleştirilen operasyon neticesinde 32 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyon sonucu yakalanan 32 şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 50 adet av tüfeği fişeği, 2 kurusıkı tabanca, 415 adet MKE ibareli tabanca fişeği ayrıca çok sayıda dijital materyal ve örgütsel döküman ele geçirilmiştir"denildi. - AĞRI
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:49 Kaynak: İHA
AB, Suudi Arabistan'ı Teröre Destek Veren Ülkeler Listesine Ekledi
Terör Örgütü PKK, Sınır Bölgelerinde Silah Ticareti Yapıyor
Aranan DAEŞ Üyesini Mahalle Bekçileri Yakaladı
Üzerine Kaynar Yemek Dökülen 2 Yaşındaki Çocuk, Hayatını Kaybetti