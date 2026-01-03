Ağrı\'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.
Ramazan K. idaresindeki 33 BJR 19 plakalı tır, Sanayi Kavşağı'nda Atilla B'nin kullandığı 06 FU 9032 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Patnos Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.
