Ağrı'da, YKS'de başarılı olan öğrenciler Vali Osman Varol'u ziyaret etti - Son Dakika

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Türkiye sıralamasında ilk 10 bine giren Ağrılı öğrenciler, Vali Osman Varol'u ziyaret etti.

Vali Varol, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Edip Erdoğan, Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Kürşat Akdeniz, Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi Müdürü Abdullah Durmuş ve YKS'de başarılı sonuçlar elde eden öğrencileri kabul etti.

Başarılı öğrencileri tebrik eden Varol, bir süre sohbet edip çeşitli hediyeler verdi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.