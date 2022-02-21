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Ağrı Dağı eteğindeki volkanik arazide yüksek değerli lavanta yetiştirildi - Son Dakika

Ağrı Dağı eteğindeki volkanik arazide yüksek değerli lavanta yetiştirildi

21.02.2022 13:07
Ağrı Dağı eteğindeki volkanik arazide yüksek değerli lavanta yetiştirildi

Ağrı Dağı'nın eteğinde yapılan çalışmayla volkanik arazide üretilen lavantadan piyasa değeri yüksek yağ elde edildi.

Ağrı Dağı'nın eteğinde yapılan çalışmayla volkanik arazide üretilen lavantadan piyasa değeri yüksek yağ elde edildi.

Iğdır Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Musa Karadağ, Ağrı Dağı'nın eteğindeki 1100 metre rakımda kurulu üniversiteye ait bahçedeki volkanik arazide lavanta yetiştirmek için çalışma yaptı.

Bahçede tamamen doğal şartlarda yetiştirilen lavantadan üniversitesinin Ar-Ge birimince piyasa değeri yüksek tıbbi ve aromatik lavanta yağı elde edildi.

Öğretim görevlisi Karadağ, "Katma Değeri Yüksek Tarımsal Ürünler" alanında ihtisas üniversitesi ilan edilen Iğdır Üniversitesinin Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinde (ALUM), üniversite bahçesinde ürettikleri lavanta yağı hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Tıbbi ve aromatik lavanta yağının su buharı damıtma yöntemiyle elde edildiğini ifade eden belirten Karadağ, ilerleyen süreçte Iğdırlı çiftçilerle bir araya gelerek yörede lavanta üretiminin yaygınlaştırılması için

çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Karadağ, lavanta yağının kozmetik, sağlık, temizlik ürünleri ve parfümeri gibi pek çok alanda kullanıldığını belirterek, "Yaptığımız çalışmalarla lavanta yağını farklı ürünlere dönüştürdük. Bunlardan bir

tanesi lavanta kremidir. Lavanta kreminin uygulama alanı özellikle cilt hastalıklarıdır. Yine lavantanın uykusuzluğa, mide hazımsızlıklarına ve iştahsızlığa da iyi geldiğini söyleyebiliriz." dedi.

Elde edilen lavanta yağlarını 30 mililitrelik şişelerde muhafaza ettiklerini dile getiren Karadağ, "Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda (DAKAF) elde ettiğimiz bu ürünün tanıtımını yapacağız. İyi sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyoruz. Lavanta yağı, ihtisas üniversitemizin ilk göz bebeğidir. Bundan sonraki süreçte bu tür çalışmaların devamının geleceğini umut ediyoruz." diye konuştu.

Ağrı Dağı eteğindeki volkanik arazide yüksek değerli lavanta yetiştirildi

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Iğdır Üniversitesi, Ağrı Dağı, Karadağ, Lavanta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı Dağı eteğindeki volkanik arazide yüksek değerli lavanta yetiştirildi - Son Dakika


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