Son Dakika Haberleri: 'Ağrı Dağı'na Yolculuk' belgeseli yapıldı
Son Dakika Güncel 'Ağrı Dağı'na Yolculuk' belgeseli yapıldı

'Ağrı Dağı'na Yolculuk' belgeseli yapıldı

15 dakika önce

Efsanelere konu olan ve Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nın belgeselinin galası yapıldı.

'Ağrı Dağı'na Yolculuk' belgeseli yapıldı, System.String[]

Efsanelere konu olan ve Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nın belgeselinin galası yapıldı. Barış Duran'ın yönetmenliğini yaptığı 'Efsanelerin Zirvesi Ağrı Dağı'na Yolculuk' belgeselinin galası Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde yapıldı. 5 bin 137 rakımlı belgeselin yapımcılığını ise SERHAT Kalkınma Ajansı (SERKA) üstlendi.

Ağrı Dağı'na ilk kez 1829 yılında çıkan Eston bilim adamı, doğa bilimci ve gezgin Friedrich Parrot, tırmanışla ilgili Ağrı Dağı'na Yolculuk kitabını yazdı. 1934 yılında Almanca basılan kitabı ilk kez Türkçe'ye çeviren ajans, belgesel çekimleri için Ağrı Dağı'na iki kez tırmanış gerçekleştirdi. İki yıl süren yoğun bir çalışmanın ardından belgeselin yapımına geçildi. Barış Duran'ın yönetmenliğini yaptığı 'Efsanelerin Zirvesi Ağrı Dağı'na Yolculuk' belgeseli Parrot'ın kitabı referans alınarak hazırlandı. Belgeselde, ünlü fotoğrafçı Aral Güler, fotoğrafçı ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral, 'Kar Leoparı' lakabıyla bilinen dağcı Nasuh Mahruki, Türkiye Dağcılık Federasyonu eski Başkanı Alaattin Karaca, Kameraman Ertan Ezen, dağcı Zakir Akın ile SERKA Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Mukadder Yardımcıel'in röportajlarına da yer veriliyor.

'KUTSAL VE MİTOLOJİK BİR DAĞ'

Türkiye'de ilk olarak kapsamlı bir şekilde hazırlanan belgeselinin galası Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde yapıldı. Üniversitenin bu yıl 5'incisini düzenlediği 'Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu' kapsamında gösterilen belgesel büyük beğeni topladı. SERKA Genel Sekreteri Güven, Ağrı Dağı'nın ulusal ve uluslararası öneme sahip olduğunu söyledi. Ağrı Dağı'nın klasik bir dağ olmanın ötesinde kutsal bir mekan olduğunu belirten Güven, dağın mitolojik açıdan da büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Güven'in konuşmasının ardında belgeselin gösterimi yapıldı. Belgeseli izleyen akademisyenler, Ağrı Dağı'yla ilgili yapılan bu önemli çalışmadan ötürü Güven'i tebrik etti. Belgesel, televizyon kanallarında da yayınlanacak.


Ağrı Dağı, Türkiye, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:57 Kaynak: DHA
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