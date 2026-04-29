Ağrı için “100. yılda 100 proje” vizyonu masada

29.04.2026 10:02
Ağrı’nın 2027’deki 100. yılı için hazırlanan “100. Yılda 100 Proje” vizyonu kapsamında 6 öncelikli proje için harekete geçilmesi kararlaştırıldı.

Ağrı’nın 2027 yılında il oluşunun 100. yılına ulaşacak olması dolayısıyla hazırlanan “100. Yılda 100 Proje” vizyonu kapsamında önemli kararlar alındı. Toplantıda, kentin geleceğini şekillendirecek projelerin ilgili kurumlar nezdinde gündeme taşınması ve gerek görülmesi halinde bakanlıklar ile Cumhurbaşkanlığı düzeyinde takip edilmesi yönünde ortak irade ortaya konuldu.

2026 EYLEM PLANINDA 6 KRİTİK PROJE ÖNE ÇIKIYOR

Vizyonun somut adımlara dönüşmesi amacıyla 2026 yılı eylem planında belirlenen 6 öncelikli proje için gerekli girişimlerin başlatılması kararlaştırıldı. Bu projeler arasında şehir merkezindeki Tugay Komutanlığı’nın taşınarak alanın modern bir yaşam merkezine dönüştürülmesi, Yoncalı mevkiinde planlanan hastanenin kapasitesinin artırılarak şehir hastanesine dönüştürülmesi ve Ağrı Şeker Fabrikası’nın modernize edilmesi gibi önemli başlıklar yer aldı. Ayrıca jeotermal kaynakların değerlendirilmesi ve Murat Nehri üzerinde hidroelektrik proje geliştirilmesi de gündeme geldi.

LOJİSTİK ÜS HEDEFİ VE EKONOMİK KALKINMA ADIMLARI

Toplantıda, Zengezur Koridoru’nun açılmasıyla ortaya çıkacak fırsatlar doğrultusunda Ağrı’nın lojistik üs haline getirilmesi hedefi de öne çıktı. Bu kapsamda demiryolu hatlarının geliştirilmesi ve yeni yatırımların programa alınmasının önemine dikkat çekildi. Yapılacak çalışmaların, kentin ticaret hacmini artırması ve bölgesel kalkınmayı hızlandırması bekleniyor.

TOPLUMSAL DESTEK VE ORTAK AKIL VURGUSU

Açıklamada, projelerin başarıya ulaşması için güçlü bir toplumsal sahiplenmenin şart olduğu vurgulandı. Ağrı’nın ortak akıl ve iş birliğiyle gelişeceğine dikkat çekilerek, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların desteğinin önemine değinildi. Yetkililer, bu vizyonun hayata geçirilmesiyle kentin geleceğine yön verecek önemli kazanımlar elde edileceğini ifade etti.

Haber: Servet Arslan

