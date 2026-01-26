Ağrı-Kağızman Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı

Yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Ağrı-Kağızman kara yolu ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Kentte etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle Ağrı ile Kars'ın Kağızman ilçesini birbirine bağlayan kara yolu ulaşıma kapandı.

Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, yer yer kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği bölgede zorlu çalışma yürüttü.

Ekiplerin kar kütlelerini temizlemesi sonucu kara yolunda ulaşım yeniden sağlandı.