Zanlıların adres ve üzerlerinde yapılan aramada 2,05 gram esrar, 4,99 gram eroin, 3,76 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan 4 cam aparat ele geçirildi.

Kaynak: AA

Patnos, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ağrı'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

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