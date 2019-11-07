Ağrı Valiliği açıkladı; Kıran 4 Operasyonunda 8 terörist öldürüldü
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Ağrı Valiliği yaptığı yazılı açıklamada Kıran 4 operasyonunda 8 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:36 Kaynak: İHA
Ağrı Valiliği yaptığı yazılı açıklamada Kıran 4 operasyonunda 8 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada " Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Doğubayazıt 12'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birlikler tarafından, Ağrı Dağı bölgesinde hava destekli KIRAN-4 Şehit Jandarma Er Oktay GÜMÜŞ operasyonunda 07 Kasım 2019 günü tespit edilen 8 Bölücü Terör Örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir" denildi. - AĞRI
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