Ağrı Valiliği açıkladı; Kıran 4 Operasyonunda 8 terörist öldürüldü

Ağrı Valiliği yaptığı yazılı açıklamada Kıran 4 operasyonunda 8 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.



Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada " Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Doğubayazıt 12'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birlikler tarafından, Ağrı Dağı bölgesinde hava destekli KIRAN-4 Şehit Jandarma Er Oktay GÜMÜŞ operasyonunda 07 Kasım 2019 günü tespit edilen 8 Bölücü Terör Örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir" denildi. - AĞRI