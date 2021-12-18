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Ağrı Valisi Varol, Karnıyarık Tepesi'nde yapılacak olan üs bölgesi için yol çalışmasını inceledi - Son Dakika

Ağrı Valisi Varol, Karnıyarık Tepesi'nde yapılacak olan üs bölgesi için yol çalışmasını inceledi

18.12.2021 12:13
Ağrı Valisi Varol, Karnıyarık Tepesi'nde yapılacak olan üs bölgesi için yol çalışmasını inceledi

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Büyük Ağrı Dağı ile Küçük Ağrı Dağı arasında bulunan Karnıyarık Tepesi'nde yapılacak olan üs bölgesi için yol çalışmasını inceledi.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Büyük Ağrı Dağı ile Küçük Ağrı Dağı arasında bulunan Karnıyarık Tepesi'nde yapılacak olan üs bölgesi için yol çalışmasını inceledi.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ve il protokol üyeleri; Büyük Ağrı Dağı ile Küçük Ağrı Dağı arasında bulunan 2.250 rakımlı Karnıyarık Tepesi'nde yapılacak olan üs bölgesi için İl Özel İdaresi tarafından yürütülen yol çalışmasını inceledi. Vali Varol, İl Özel İdaresi ekiplerince zorlu arazi koşullarına rağmen hız kesmeden süren hummalı çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından, Karnıyarık Tepesi'nin zirvesinde yapılacak olan üs bölgesinin alanında inceleme gerçekleştiren Vali Varol, üs bölgesinin projesi ve yürütülen çalışmaları hakkında İl Jandarma Komutanından bilgi aldı. Yapılacak olan üs bölgesinin alanındaki incelemeleri sırasında, üstün vazife bilinci ile fedakarca görevi başında olan mehmetçikle bir araya gelen Vali Varol, askerlerle bir süre sohbet etti. Vali Varol, "Bugün yine Ağrı Dağı'mızın eteklerinde, sınır hattımızın yakınında çalışmaları denetledik. Ülkemizin güvenliği ve milletimizin huzuru için, bu huzuru bozmak isteyenlere fırsat vermemek için tüm kurum ve kuruluşlarımızla durmadan, yorulmadan ve gayretle çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - AĞRI

Ağrı Valisi Varol, Karnıyarık Tepesi'nde yapılacak olan üs bölgesi için yol çalışmasını inceledi
Ağrı Valisi Varol, Karnıyarık Tepesi'nde yapılacak olan üs bölgesi için yol çalışmasını inceledi
Ağrı Valisi Varol, Karnıyarık Tepesi'nde yapılacak olan üs bölgesi için yol çalışmasını inceledi
Ağrı Valisi Varol, Karnıyarık Tepesi'nde yapılacak olan üs bölgesi için yol çalışmasını inceledi
Ağrı Valisi Varol, Karnıyarık Tepesi'nde yapılacak olan üs bölgesi için yol çalışmasını inceledi
Ağrı Valisi Varol, Karnıyarık Tepesi'nde yapılacak olan üs bölgesi için yol çalışmasını inceledi
Ağrı Valisi Varol, Karnıyarık Tepesi'nde yapılacak olan üs bölgesi için yol çalışmasını inceledi

Osman Varol, Karnıyarık, Ağrı Dağı, Ağrı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ağrı Valisi Varol, Karnıyarık Tepesi'nde yapılacak olan üs bölgesi için yol çalışmasını inceledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı Valisi Varol, Karnıyarık Tepesi'nde yapılacak olan üs bölgesi için yol çalışmasını inceledi - Son Dakika
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