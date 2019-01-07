Ağrı ve Erzincan'da Taşımalı Eğitimde Kar Tatili
1 saat önce
DOĞU Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle Ağrı ve Erzincan'da taşımalı eğitimde tatil kararları alındı.
DOĞU Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle Ağrı
ve Erzincan
'da taşımalı eğitimde tatil kararları alındı.
Erzincan Valiliği, Çayırlı
, Otlukbeli
ve Refahiye
ilçelerinde taşımalı eğitimin tatil edildiğini açıkladı. Ağrı'da ise yoğun kar yağışı sebebiyle il merkezine bağlı taşımalı eğitim yapılan okullar 7 Ocak (bugün), Eleşkirt
ilçesinde ise tüm okullar tatil edildi. - Ağrı
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:17 Kaynak: DHA
Çok Sayıda İl ve İlçede Okullar Tatil Edildi
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