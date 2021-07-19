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Ağrı yaylalarındaki göçer minikler, Kızılayın hediyeleriyle çifte bayram yaşadı - Son Dakika

Ağrı yaylalarındaki göçer minikler, Kızılayın hediyeleriyle çifte bayram yaşadı

19.07.2021 11:03

Ağrı'da Türk Kızılay gönüllüleri, Doğu Anadolu'nun en yüksek yaylalarından Aladağ'da yaşayan göçer ailelerin çocuklarına bayramlık kıyafet ve oyuncak hediye etti.

Ağrı'da Türk Kızılay gönüllüleri, Doğu Anadolu'nun en yüksek yaylalarından Aladağ'da yaşayan göçer ailelerin çocuklarına bayramlık kıyafet ve oyuncak hediye etti.

Ramazan Bayramı döneminde köyleri ziyaret ederek çocukları hediyelerle sevindiren Türk Kızılay gönüllüleri, Kurban Bayramı öncesi, yaylalarda sosyal hayatın olanaklarından yoksun çadırlarda yaşayan çocuklara bayram heyecanı yaşatmak için çalışma başlattı.

Bir araya gelen gönüllüler, kadın ve erkek kuaförler eşliğinde engebeli bölgedeki dağlar arasında zorlu bir yolculuğun ardından Ağrı- Van sınırındaki Aladağ yaylalarına ulaşarak çocuklarla bir araya geldi.

Yer yer kar kütlelerinin görüldüğü Aladağ'ın en yüksek noktası olan 3 bin 510 rakımlı Koçbaşı Tepesi'nin yamaçlarındaki çadırlarda aileleriyle yaşayan çocuklarla buluşan gönüllüler, onlarla sohbet edip, vakit geçirdi.

Çocukların bayram tıraşı da unutulmadı

Zorlu coğrafyada sosyal hayattan yoksun yaşayan çocukların saç bakım ve tıraşını yaparak bayrama hazırlayan gönüllüler, onlarla oyunlar oynayıp keyifli vakit geçirdi.

Yaylalardaki çocukların tamamını hediye ettikleri bayramlık kıyafetlerle sevindiren gönüllüler, miniklere kek, çikolata ve meyve suyu ikramında da bulundu.

İlk defa gittikleri yaylalarda çocuklara sürpriz yaparak onlara bayram sevinci yaşatan gönüllüler, göçer ailelere de yardım ederek koyun sağdı.

Yaylalarda iş yükünü omuzlayan göçer kadınlar da kendilerini ziyaret ederek hediyelerle çocuklarını sevindiren gönüllülere teşekkür etti.

Türk Kızılay Kadın Gönüllüleri Ağrı Temsilcisi Neslihan Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her bayramda olduğu gibi bu bayramda da çocukları sevindirmeye devam ettiklerini söyledi.

"Çok zor şartlarda yaşıyorlar"

En uzak köylerin yanı sıra ilk defa yaylalara giderek çocuklarla bir araya geldiklerini belirten Taşdemir, şöyle konuştu:

"Geldiğimiz yer Ağrı-Van sınırında bulunan bir yayla ve ilk defa bu kadar yüksek rakımlı bir bölgeye geldik. Çocuklarımız için oyuncak ve bayramlık kıyafetler getirdik. Yayla yaşamı çok zor geçiyor. Bizde burada kısıtlı imkanlarla yaşayan çocukları sevindirmek için böyle bir çalışma yaptık. Aynı zamanda gönüllü ablalarıyla oyunlar oynanıp eğlenebilecekleri bazı hazırlıklar yaptık. Yaylada şartlar çok zor. Çocuklar ve anneler için bu kadar zor şartlar altında burada 2 ay yaşamak çok zor."

Bundan sonraki yıllarda da yaylaları ziyaret ederek çocuklarla bir araya gelmeye devam edeceklerini ifade eden Taşdemir, kadınlara yönelik ayrı etkinlikler yapmayı planladıklarını anlattı.

Çocukların yüzündeki mutluluğu gördüklerinde yorgunluk hissetmedikleri ve çalışma isteklerinin daha çok arttığını dile getiren Taşdemir, "Çocuklara bayramlık kıyafetler, oyuncaklar ve çeşitli ikramlarda bulunduk. Bizimle gelen kuaför arkadaşlarda onların saç bakımını yaparak bayrama hazırladı. Etkinliğin zorlu coğrafyadaki yaylalarda olması yaptığımız çalışmayı daha da anlamlı kıldı. Bayram süresince öksüz ve yetim çocuklar başta olmak üzere köy ve yaylalarda zor şartlarda yaşayan 1000 çocuğumuza kıyafet yardımında bulunacağız." diye konuştu.

Taşdemir, yayladaki yaklaşık 110 çocuğu hediyelerle sevindirdiklerini sözlerine ekledi.

Ağrı yaylalarındaki göçer minikler, Kızılayın hediyeleriyle çifte bayram yaşadı
Ağrı yaylalarındaki göçer minikler, Kızılayın hediyeleriyle çifte bayram yaşadı
Ağrı yaylalarındaki göçer minikler, Kızılayın hediyeleriyle çifte bayram yaşadı
Ağrı yaylalarındaki göçer minikler, Kızılayın hediyeleriyle çifte bayram yaşadı
Ağrı yaylalarındaki göçer minikler, Kızılayın hediyeleriyle çifte bayram yaşadı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı yaylalarındaki göçer minikler, Kızılayın hediyeleriyle çifte bayram yaşadı - Son Dakika


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