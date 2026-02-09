Ağrılarına Son Veren Ameliyat - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ağrılarına Son Veren Ameliyat

09.02.2026 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayşe Dudu Cihan ve kardeşi Yılmaz Eryılmaz, varis nedeniyle 20 yıl süren ağrılardan ameliyatla kurtuldu.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne varis şikayetiyle başvuran Ayşe Dudu Cihan ve kardeşi Yılmaz Eryılmaz'ın 20 yıldır sağ bacaklarındaki ağrı, aynı gün oldukları ameliyatla sona erdi.

Emirdağ ilçesinde yaşayan ev hanımı Cihan (52) ve çiftçi kardeşi Eryılmaz (49), sağ bacaklarındaki varisin neden olduğu ağrıların artmasıyla belirli aralıklarla hastaneye başvurdu.

Abla kardeşi muayene eden Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Kıvılcım Ertürk Yetim, iki kardeşin ameliyatını ekibiyle gerçekleştirdi. Başarılı operasyon sonrası kardeşler, rahat yürümeye başladı.

"Aynı gün sağ bacaklarına yaptığımız ameliyatları gayet başarılı geçti"

Opr. Dr. Yetim, AA muhabirine, varisin genetik özellik gösterebileceğini söyledi.

Abla kardeş hastanın da benzer öykülerinin olduğunu anlatan Yetim, şöyle konuştu:

"İki hastamız da bacakta ağrı, şişme, yanma ve kramp şikayetiyle bize başvurdu. Büyük varisleri vardı, 8 ila 12 milimetre çapındaydı. Damarları oldukça genişlemişti. 5,5 milimetrenin üzerini ameliyatla tedaviyi uygun görüyoruz. Abla kardeşin aynı gün sağ bacaklarına yaptığımız ameliyatları gayet başarılı geçti. Kapalı ameliyatla ana damarlarını radyofrekansla yaktık. Küçük lezyonları da çıkardık. Aynı gün de yeniden ayağa kaldırdık, şimdi ağrısız şekilde yürüyebiliyorlar."

Ameliyat için kardeşinden cesaret aldı

Kardeşlerden Ayşe Dudu Cihan, sağ bacağındaki varisten dolayı 20 yıldır zor günler geçirdiğini dile getirdi.

Uzun süre ayakta kaldığında varislerin bulunduğu damarların şiştiğini anlatan Cihan, "Ağrılarım çok oluyordu, ateş gibi yanmalarım vardı. Kardeşimde de aynı rahatsızlık vardı. Hastaneye önce kardeşim geldi. Ameliyat olmaya karar verdiğini söyleyince ondan cesaret aldım. Hastaneye birlikte gelip, ameliyat olduk. Ağrımız ve acımız yok. Gayet iyiyiz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz Eryılmaz ise ablasıyla artık ağrısız yaşam süreceklerini söyledi.

Kaynak: AA

Ameliyat, Hastane, Güncel, Varis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrılarına Son Veren Ameliyat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akılalmaz olay Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı Akılalmaz olay! Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı
Sakın bunu yapmayın Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi Sakın bunu yapmayın! Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi
4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek 4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
Cardi B rezil oldu Robotla yaptığı dans kötü bitti Cardi B rezil oldu! Robotla yaptığı dans kötü bitti
Ahmet Minguzzi için Sultanahmet’te mevlit okutuldu Herkesin dikkatini çeken tek bir an var Ahmet Minguzzi için Sultanahmet'te mevlit okutuldu! Herkesin dikkatini çeken tek bir an var
Yolda ilerleyen araca fare atladı, polisi görünce kaçtı Yolda ilerleyen araca fare atladı, polisi görünce kaçtı

11:57
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu
11:38
’Yeni nesil’ çete: 5 yıldızlı otelin terasından şehri haraca bağlamışlar
'Yeni nesil' çete: 5 yıldızlı otelin terasından şehri haraca bağlamışlar
11:12
Epstein belgeleri Avrupa’da en çok İngiltere ve Norveç’i sarstı
Epstein belgeleri Avrupa'da en çok İngiltere ve Norveç'i sarstı
11:00
’’Felaketimiz olur’’ diyen Cumhurbaşkanı haklı çıkartan tablo
''Felaketimiz olur'' diyen Cumhurbaşkanı haklı çıkartan tablo
10:37
Trump’ı kızdıran görüntüler: İğrenç, uygunsuz
Trump'ı kızdıran görüntüler: İğrenç, uygunsuz
10:16
Eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren caninin ifadesi: Aldatırken yakaladım ’beni öldür’ dedi
Eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren caninin ifadesi: Aldatırken yakaladım 'beni öldür' dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 12:25:03. #7.11#
SON DAKİKA: Ağrılarına Son Veren Ameliyat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.