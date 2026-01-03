Ahırdan Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde ahırın çatısındaki karı temizlediği sırada düşen kişi hayatını kaybetti.
Sarıca Mahallesi'ndeki ahırın çatısında biriken karı temizleyen Ferhat G. (73), dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontolde, Ferhat G'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından Mesudiye Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
