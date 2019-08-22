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Ahlat HEM, 68 öğrenciyi üniversiteli yaptı

25 dakika önce

Bitlis'in Ahlat Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından 2018-2019 eğitim öğretim döneminde açılan ücretsiz Destekleme ve Yetiştirme Kursları'na katılan 98 öğrenciden 68'i üniversiteli oldu.

Ahlat HEM, 68 öğrenciyi üniversiteli yaptı, System.String[]

Bitlis'in Ahlat Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından 2018-2019 eğitim öğretim döneminde açılan ücretsiz Destekleme ve Yetiştirme Kursları'na katılan 98 öğrenciden 68'i üniversiteli oldu.


Konuyla ilgili açıklama yapan Ahlat Halk Eğitim Merkezi Müdürü Namık Kemal Dumanlı, büyük emekler sonucu istediği üniversitelere yerleşme başarısı gösteren tüm öğrencileri kutladı. Dumanlı, "2018-2019 döneminde YKS hazırlığı için 98 kayıtlı öğrenciyle devam sağlanmış, 2019 ÖSYM sonucuna göre tıp fakültesi, diş hekimliği, mühendislik ve mimarlık fakülteleri olmak üzere toplam 68 öğrenci lisans ve ön lisans bölümlerini kazanmış olup başarı gösterdiler" dedi.


Öğrencilerin başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Dumanlı, "2019-2020 eğitim öğretim yılında da mezun öğrencileri üniversitelere yerleştirmek amacıyla YKS hazırlık kurslarımız devam edecek. Büyük fedakarlık örneği sergileyen ve Türkiye'de çok önemli üniversiteleri kazanan öğrencilerimizi başarılarından dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - BİTLİS

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Halk Eğitimi Merkezi, Bitlis, Ahlat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:26 Kaynak: İHA
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