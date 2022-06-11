Kurs eğitmeni Kader Yumuşak, yaptığı açıklamada, hüsnü hat kursuna yoğun bir ilginin olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Ahlat'ta kadınlar 'hüsnü hat' öğreniyor - Son Dakika

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