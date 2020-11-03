Ahlatlı çiftçiler meyveciliği geliştirme projesi hakkında bilgilendirildi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca finanse edilen Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Ahlat Kaymakamlığı arasındaki protokolle ilçede meyveciliğin geliştirilmesi hedefleniyor.

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde çiftçiler için düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, teknik destek konusunda her zaman çiftçilerin yanında olacaklarını söyledi.

Dağ, "Yapacağınız projeyle ciddi manada istihdam ve üretim oluşuyor. Hem kendinize ve çevrenize hem de devlete ve millete hizmet sağlamış oluyorsunuz. Dolayısıyla bu çalışmayı yapmanızı canı gönülden istiyoruz. Daha sonrasında ise birlik oluşturabilirseniz gübre alımlarında ve hasat sonrasında toptan satışlarının daha kolay olacağını düşünüyoruz. Teknik destek konusunda her zaman yanınızdayız. İnşallah yapacağınız işler hayırlı, bereketli ve vatana millete katkı olur." diye konuştu.

Ardından Ahlat Tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin ile Kaymakamlık Proje Ofisi sorumlusu Necati Aktekin tarafından çiftçiler, meyvecilik projesi hakkında bilgilendirildi.

Toplantı soruların cevaplandırılmasıyla sona erdi.