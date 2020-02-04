Ahlatcı'dan Kan-Der'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ahlatcı'dan Kan-Der'e ziyaret - Son Dakika

Ahlatcı'dan Kan-Der'e ziyaret

21 dakika önce

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle Kan-Der'i ziyaret etti.

Ahlatcı'dan Kan-Der'e ziyaret, System.String[]

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle Kan-Der'i ziyaret etti.


Kander Başkanı Hülya Karabıyık ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Ahlatcı, tüm kanser hastalarına acil şifalar diledi. Ahlatcı, ayrıca önümüzdeki günlerde Çorum'a kurulacak olan Onkoloji Merkezi hakkında da bilgi vererek, merkezin hizmete girmesiyle birlikte kanser hastaların yaşadığı mağduriyetlerinde önüne geçileceğini ifade etti.


Ziyarette Gençlik Kolları Başkanı Fatih Temir ve Kadın Kolları üyeleri de hazır bulundu. - ÇORUM

AK Parti, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:51 Kaynak: İHA
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