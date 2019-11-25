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Ahlatcı'dan şehit öğretmen Fatih Tekin'in kabrini ziyaret etti
6 saat önce
AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü üyeleri tarafından şehit edilen öğretmen Fatih Tekin'in kabrini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:04 Kaynak: İHA
AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü üyeleri tarafından şehit edilen öğretmen Fatih Tekin'in kabrini ziyaret etti.
Parti yöneticileri ve köylülerle birlikte merkeze bağlı Elköy köyüne giden Ahlatcı, şehit öğretmen Fatih Tekin'in mezarı başında dua etti.
Tüm eğitimcilerin Öğretmenler Günü'nü kutlayan Ahlatcı, şehit öğretmenler Fatih Tekin ve Aybüke Yalçın'ın başta olmak üzere hayatını kaybeden tüm öğretmenleri rahmetle andığını ifade etti. - ÇORUM
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