Son Dakika Haberleri: Ahlatcı'dan şehit öğretmen Fatih Tekin'in kabrini ziyaret etti
Son Dakika Güncel Ahlatcı'dan şehit öğretmen Fatih Tekin'in kabrini ziyaret etti - Son Dakika

Ahlatcı'dan şehit öğretmen Fatih Tekin'in kabrini ziyaret etti

6 saat önce

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü üyeleri tarafından şehit edilen öğretmen Fatih Tekin'in kabrini ziyaret etti.

Ahlatcı'dan şehit öğretmen Fatih Tekin'in kabrini ziyaret etti, System.String[]

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü üyeleri tarafından şehit edilen öğretmen Fatih Tekin'in kabrini ziyaret etti.


Parti yöneticileri ve köylülerle birlikte merkeze bağlı Elköy köyüne giden Ahlatcı, şehit öğretmen Fatih Tekin'in mezarı başında dua etti.


Tüm eğitimcilerin Öğretmenler Günü'nü kutlayan Ahlatcı, şehit öğretmenler Fatih Tekin ve Aybüke Yalçın'ın başta olmak üzere hayatını kaybeden tüm öğretmenleri rahmetle andığını ifade etti. - ÇORUM

Fatih Tekin, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Oturuşunu düzelt" diyen Vali'nin bacak bacak üstüne attığı fotoğraf olay oldu
"Oturuşunu düzelt" deyip fırça atan Vali, akıllara efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nu getirdi 25 öğrencisine istismarla suçlanan öğretmen, sınıfın camlarını kağıtla kapatmış! Konya Valisi'nin oturuşunu beğenmediği muhabir konuştu: Makamına giderek özür diledik

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 23:16:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ahlatcı'dan şehit öğretmen Fatih Tekin'in kabrini ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]