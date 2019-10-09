Ahmet Ağaoğlu: İdari, ekonomik ve sportif başarının tadını çıkaralım

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisinde yer alan yazısında, geçmiş yıllara göre kulübün çok iyi durumda olduğunu belirtti. Göreve geldikleri günden bugüne katettikleri mesafeyi anlatırken bazen durumu kelimelerle ifade etmekte zorlanabildiklerini anlatan Ağaoğlu, şunları kaydetti:



"Ancak böyle anlarda rakamlar devreye girdiğinde işimiz biraz daha kolaylaşıyor. Bu kulübün geçirdiği ekonomik dönüşüm rakamsal verilerle çok daha çarpıcı hale geliyor. Eylül ayının son günlerinde yaptığımız basın toplantısında da bu dönüşümden söz ettim. 2010 yılından bugüne ilk defa 107 milyon liraya yakın kar açıkladığımızı belirttim. Bu kar beyanı bir şeylerin iyiye gittiğinin en açık göstergesi. Üstelik dahası da var: 900 milyon lira borcu bulunan, UEFA'da yaklaşık 30'un üzerinde oyuncunun alacaklarıyla ilgili dosyası olan ve sürekli haciz işlemleri ile boğuşan bir finansal yapıdan kurtulup; futbol ailesine bir kuruş dahi borcu olmayan, 900 milyon civarındaki borçlarını sürdürülebilir bir yapı içerisine koyan, UEFA'dan men cezasına yol açacak tüm borçlarını temizlemiş bir yapıya kavuştuk. Üstelik; UEFA'ya kupalarına katılma yasağı almış olmamıza rağmen o yasağı kaldırmayı dahi başararak!"



"YENİDEN YAPILANDIRMA ANLAŞMASINA ÖNDERLİK YAPTIK"



Trabzonspor'un, Bankalar Birliği ile kulüpler arasındaki, Türk futbolunun geleceğini tayin eden 'yeniden yapılandırma' anlaşmasına önderlik eden kulüp olduğunu dile getiren Ağaoğlu, yazısını şöyle sürdürdü:



"Kulübümüz tüm bu sürecin en önemli aktörlerinden ve yol göstericilerinden birisidir. Haziran ayı sonunda yaptığımız anlaşma ile yeniden yapılandırmaya imza atan 'ilk' kulüp oldu. Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu'nun uygulamaya koyduğu Lisans Talimatı'nın yürürlüğe konulması için en büyük çabayı sarf eden ve bu talimatın gerektirdiği tüm şartları yerine getiren de ilk kulüp oldu. O günlerden bugünlere gelerek adım atması mümkün dahi olmayan bir Trabzonspor'dan bugün sürdürülebilir, ileriye doğru yapılandırması olan bir kulübe geldik. Artık karşımızda futbolcularına en fazla 6-7 gün gecikmesi olan bir kulüp var ki, o da normal bir süreçtir."



"HEP BERABER TADINI ÇIKARALIM"



1,5 yıl öncesinden çok daha farklı bir konumda olduklarını belirten Ağaoğlu, "Gördüğünüz gibi şu an, göreve başladığımız 1,5 yıl önceki durumdan çok ama çok farklı bir konumdayız. Üstelik tam 6 yıl aradan sonra Avrupa kupalarında mücadelesine devam eden bir kulüp konumundayız. Hocamız ve takımımızla yakaladığımız güven ve istikrar ortamı da cabası. Şimdi gelin dedikodu ve bilgi kirliliğinden uzak duralım ve bugün 'sürdürülebilir' kıldığımız idari, ekonomik ve sportif başarının tadını hep beraber çıkaralım! Herkese sağlık ve huzur dolu bir Ekim ayı diliyorum" ifadelerini kullandı.



