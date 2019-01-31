Son Dakika Haberleri: Ahmet Ağaoğlu'ndan Taraftarlara Mektup

Ahmet Ağaoğlu'ndan Taraftarlara Mektup

1 saat önce

- Trabzonspor kulübü tarafından hazırlana kısa film TRABZON - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp tarafından hazırlanan ve sosyal medaya yayımlanan kısa filmde yer verilen mektupla taraftarları Ankaragücü maçına davet etti.

- Trabzonspor kulübü tarafından hazırlana kısa film TRABZON - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp tarafından hazırlanan ve sosyal medaya yayımlanan kısa filmde yer verilen mektupla taraftarları Ankaragücü maçına davet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:47 Kaynak: AA

Spor
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