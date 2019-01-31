Ahmet Ağaoğlu'ndan Taraftarlara Mektup
1 saat önce
- Trabzonspor kulübü tarafından hazırlana kısa film TRABZON - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp tarafından hazırlanan ve sosyal medaya yayımlanan kısa filmde yer verilen mektupla taraftarları Ankaragücü maçına davet etti.
- Trabzonspor
kulübü tarafından hazırlana kısa film TRABZON - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu
, kulüp tarafından hazırlanan ve sosyal medaya yayımlanan kısa filmde yer verilen mektupla taraftarları Ankaragücü
maçına davet etti.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:47 Kaynak: AA
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