Ahmet Ağaoğlu: "Şampiyonluğun en iddialı adaylarından biriyiz" - Son Dakika

Ahmet Ağaoğlu: "Şampiyonluğun en iddialı adaylarından biriyiz"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, şampiyonluğun en iddialı adaylarından biri olarak sezona başladıklarını belirterek, bu şekilde yollarına devam edeceklerini söyledi.

Ahmet Ağaoğlu:

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, şampiyonluğun en iddialı adaylarından biri olarak sezona başladıklarını belirterek, bu şekilde yollarına devam edeceklerini söyledi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, Başkan yardımcıları Ertuğrul Doğan ve Emin Kahraman ile Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, kulübün ekonomik durumundan transfer çalışmalarına kadar birçok önemli noktada açıklamada bulundu. Ağaoğlu, ekonomik olarak kulübü devraldıklarında 900 milyon TL civarında borç bulunduğunu aradan geçen zamanda 1.1 milyar civarı ödeme yaptıklarını ve şu an borcun 900 milyon TL'de sabit kaldığını belirterek, "Ciddi bir şekilde tahrip olmuş finansal yapıdan sürdürülebilir bir yapıya geldik. Üç büyüklerin 50 milyon Euro'luk kadrosuyla verdiği şampiyonluk mücadelesini biz 15 milyon Euro ile vermeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de ekonomimizi düzlüğe çıkarıyoruz" dedi.

"TALİSCA'YI ALSAYDIK KULÜP BATMIŞTI"

"Trabzonspor, bütçesinin yarısını bir oyuncuya harcayamaz" diyen Ağaoğlu, "Elneny hiçbir zaman gündemimize gelmedi. Gelseydi de zaman kaybı olurdu. Kombine ve maç gelirlerimiz sıfır. Bu sene içinde bulunduğumuz durum ürün satışlarına da olumsuz yansıdı. Satışlarda yüzde 40 düşüş yaşandı. Bu aralar çok fazla oyuncu yazılıp çiziliyor. Böyle olunca ilgilenmediğimiz oyuncuların menajerleri bile bizi arayarak, 'Başkanım oyuncu ile ilgileniyormuşsunuz, menajerlik yetkisi benim elimde' diyor. Talisca günlerce yazıldı ama Talisca'yı alsaydık kulüp batmıştı. Bu kulübün en büyük sıkıntısı maalesef hesap yapılmadan ve harcama yapana hesap sorulmadan ortaya çıkan mali tablodur. Arabanızın deposundaki 4 senede kullanmanız gereken yakıtı bir senede kullanırsanız gelecek dört yıl yerinizde sayarsınız."

"TRABZONSPOR ŞAMPİYONLUĞUN EN İDDİALI TAKIMLARINDAN BİRİ"

Başkan Ağaoğlu, şampiyonluğun en iddialı takımlarından biri olarak sezona başladıklarını ve bunun bu şekilde devam edeceğini belirterek, "Trabzonspor zirve yarışının içinde yer alacaktır dedik ve yer aldı. Bütün hatalardan ders çıkararak neyi nerede tamir edeceğimizin bilinciyle yarışın içine girdik. Belki iddialı bir söz olacak ama Trabzonspor şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak lige başlıyor. Bu şekilde de yola devam edecek. Sportif anlamda geldiğimiz nokta bu, sizde merak ediyorsunuz. Transfer döneminin kapanmasına 7 gün süre kaldı. 1-2 bölgeye yapılacak transferler var. Finansal olarak 3-4 oyuncuyu bizim kulübümüzün ödeme limitleri içine çekmeye çalışıyoruz. Daha önceden yapılmaz mıydı, yapılırdı yüzde 30, 40'lık maliyet getirecekti" dedi.

"OYUNCU SATIŞINDAN 44 MİLYON EURO GELİR ELDE ETTİK"

Ağaoğlu, "2.5 yılda oyucu satışlarından 44 milyon Euro'luk gelir elde edildi. Toplamda reklam sponsorluk 293 milyon TL gelir elde edildi. TS Club, maç günü gibi gelirler içinde. Bu sezon sıkıntılı bir durum var. Ürün satışlarında %40 düşüş var" sözlerini sarf etti.

"UĞURCAN İÇİN ŞU ANDA GÖRÜŞMELERİMİZ DURDU"

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Uğurcan Çakır için Rennes kulübünden resmi bir teklif geldiğini de doğrulayarak, "Uğurcan Çakır'a Rennes kulübünden teklif geldi ancak bizim beklediğimiz teklifi resmi olarak geri ilettik ve o rakamlara ulaşılmadığı sürece masaya dahi oturmayacağımızı söyledik. Şu an için de bir görüşme yok" dedi.

ERUTĞURUL DOĞAN: "BANKALAR BİRLİĞİ İLE YENİ ANLAŞMA İMZALANACAK"

Toplantıda konuşan Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ise Bankalar Birliği ile yeni bir anlaşma imzalayacaklarını belirterek, "Trabzonspor'un borçları 2+7 yıl olarak vadelendirildi ve önümüzdeki iki yıl ödemesi yok. Eşit taksitli sistemde yapıldı. Baktığımız zaman 9 yıllık süreç, bu sürecin yönetimler tarafından takip edilmesi lazım. Gelen yönetimlerin bunu takip etmesi lazım. Ödeyemeyeceği transferlerin altına girmemesi lazım" dedi.

"VİTOR HUGO MALİYETİ NEDENİYLE OLMADI"

Doğan, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Vitor Hugo transferinden kendisinin talebi doğrultusunda vazgeçtiklerini açıklaması üzerine de şu ifadeleri kullandı:

"Vitor Hugo çok iyi oyuncu ama Trabzonspor Kulübü belli başlı hataları yaptığı için buraya geldi. Bu hataları biz yapmazsak daha rahat ortamda çalışma fırsatı olacak. Şehrin kafasında bunu oluşturması lazım. Gelir giderinden fazla harcama yaparsa batar. Biz batmanın eşiğinden döndük, bu işe sahip çıkalım. Gerçekten düzeldi diyebiliriz artık."

Başkan Ahmet Ağaoğlu da, Hugo'nun transfer maliyetinin vergiler dahil 16 milyon Euro'yu bulduğunu ve bu nedenle gerçekleşmediğini ancak oyuncunun scout ekibinin önerisiyle gündeme geldiğini söyledi.

(Gökmen Şahin/İHA)

Ahmet Ağaoğlu: Şampiyonluğun en iddialı adaylarından biriyiz

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Transfer, Euro, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 16:31 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ahmet Ağaoğlu: 'Şampiyonluğun en iddialı adaylarından biriyiz' - Son Dakika Spor

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