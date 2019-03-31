Son Dakika Haberleri: Ahmet Aras Oyunu Kullandı

Ahmet Aras Oyunu Kullandı

54 dakika önce

MUĞLA (İHA) – CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, oyunu Ortakent'teki Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu, 1357 numaralı sandıkta kullandı.

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MUĞLA (İHA) – CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, oyunu Ortakent'teki Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu, 1357 numaralı sandıkta kullandı.

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, oyunu Ortakent'teki Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu, 1357 numaralı sandıkta kullandı. Saat 09.00'da oy kullanacağı salona giden Aras, daha sonra okul bahçesindeki vatandaşlarla selamlaştı, sohbet etti. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:35 Kaynak: İHA

Bodrum, Cumhuriyet Halk Partisi, Ortakent, Ahmet Aras, Güncel
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