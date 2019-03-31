Ahmet Aras Oyunu Kullandı
54 dakika önce
MUĞLA (İHA) – CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, oyunu Ortakent'teki Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu, 1357 numaralı sandıkta kullandı.
MUĞLA (İHA) – CHP Bodrum
Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras
, oyunu Ortakent
'teki Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu, 1357 numaralı sandıkta kullandı.
CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, oyunu Ortakent'teki Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu, 1357 numaralı sandıkta kullandı. Saat 09.00'da oy kullanacağı salona giden Aras, daha sonra okul bahçesindeki vatandaşlarla selamlaştı, sohbet etti. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:35 Kaynak: İHA
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