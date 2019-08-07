Son Dakika Haberleri: Ahmet Bulut açıkladı! "Falcao, Arda Turan ile görüştü"
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Ahmet Bulut açıkladı! "Falcao, Arda Turan ile görüştü"

27 dakika önce

Sarı kırmızılıların Falcao transferiyle ilgili TRT Spor'a konuşan menajer Ahmet Bulut, "Doğal olarak inanılmaz bir ilgi var. Gayet normal, çok büyük bir isim. Falcao transferi ile ilgili görüşmeler devam ediyor.

Ahmet Bulut açıkladı!
Sarı kırmızılıların Falcao transferiyle ilgili TRT Spor'a konuşan menajer Ahmet Bulut, "Doğal olarak inanılmaz bir ilgi var. Gayet normal, çok büyük bir isim. Falcao transferi ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Biraz süre gerekiyor. Falcao, Arda Turan ile görüşüp, Galatasaray için bilgi aldı. Bu transfer için daha yolun başındayız. 5-6 güne netleşir." dedi.
Ahmet Bulut, Galatasaray, Arda Turan, Falcao, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:36 
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