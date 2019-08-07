Ahmet Bulut açıkladı! "Falcao, Arda Turan ile görüştü"
27 dakika önce
Sarı kırmızılıların Falcao transferiyle ilgili TRT Spor'a konuşan menajer Ahmet Bulut, "Doğal olarak inanılmaz bir ilgi var. Gayet normal, çok büyük bir isim. Falcao transferi ile ilgili görüşmeler devam ediyor.
Sarı kırmızılıların Falcao
transferiyle ilgili TRT Spor'a konuşan menajer Ahmet Bulut
, "Doğal olarak inanılmaz bir ilgi var. Gayet normal, çok büyük bir isim. Falcao transferi ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Biraz süre gerekiyor. Falcao, Arda Turan
ile görüşüp, Galatasaray
için bilgi aldı. Bu transfer için daha yolun başındayız. 5-6 güne netleşir." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:36
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