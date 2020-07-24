Ahmet Bulut'tan Gökhan Gönül açıklaması

Spor Arena Özel - Uğur Yapıcı | Beşiktaş ile olan kontratı sezonun tamamlanmasıyla bitecek olan Gökhan Gönül'ün geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu ile her konuda anlaştığı ve Gökhan'ın Gençlerbirliği maçından sonra Beşiktaş'tan ayrılıp Fenerbahçe'ye imza atacağı iddia edilmişti.

"HENÜZ NETLEŞEN BİR ŞEY YOK"

Gökhan Gönül'ün menajeri Ahmet Bulut, Fenerbahçe ile anlaştıkları ilgili haberleri üzerine Spor Arena'dan konuştu.

Bulut, "Gökhan ile ilgili henüz netleşen bir şey yok" diyerek Fenerbahçe veya Beşiktaş ile bir anlaşmanın olmadığını açıkladı.