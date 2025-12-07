İstanbul merkezli 16 ilde 'bahis ve şike' soruşturması kapsamında yürütülen ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan Ahmet Çakar hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen futbolda 'bahis ve şike' soruşturmasında gözaltına alınan eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, rahatsızlandı. Kendisini iyi hissetmediğini söyleyen Çakar, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu hakkında açıklama yapılmayan Çakar'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.