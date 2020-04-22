Ahmet Davutoğlu, "Erdoğan'a ihanet etti" eleştirilerini yorumladı: İhanet etseydim, Sayın Erdoğan'ın en zayıf zamanında yanında olmazdım - Son Dakika
Son Dakika Politika Ahmet Davutoğlu, 'Erdoğan'a ihanet etti' eleştirilerini yorumladı: İhanet etseydim, Sayın Erdoğan'ın en zayıf zamanında yanında olmazdım - Son Dakika

Ahmet Davutoğlu, "Erdoğan'a ihanet etti" eleştirilerini yorumladı: İhanet etseydim, Sayın Erdoğan'ın en zayıf zamanında yanında olmazdım

46 dakika önce

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kendisi hakkında söylenen "Erdoğan'a ihanet etti" eleştirilerini yorumladı. Davutoğlu, "Bu ihanet lafını çok kullanır hale geldik. Ben Sayın Erdoğan'a ihanet etseydim, Sayın Erdoğan'ın en zayıf zamanında yanında olmazdım, en güçlü zamanında yanında olurdum" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin resmi hesaplarından paylaşılan yayında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti ile ilgili çeşitli iddialara yanıt verdi.

Parti kapatma davasından önce partiden ayrılmayı düşündüğünü ancak davada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olmak için kararından vazgeçtiğini söyleyen Davutoğlu, partideki son dönemleri için ise, "Sadece Sayın Erdoğan ile aramız bozulmasın diye ve parti bölünmesin diye, ülkede devlet krizi çıkmasın diye ayrıldım" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'A İHANET ETSEYDİM EN ZOR ZAMANLARINDA YANINDA OLMAZDIM"

Kendisi hakkında söylenen 'Erdoğan'a ihanet etti' sözlerini yorumlayan Davutoğlu, "Bu ihanet lafını çok kullanır hale geldik. Öyle kolay kullanınca da kıymeti kayboldu. İhaneti o zaman tartışalım. Ben Sayın Erdoğan'a ihanet etseydim, Sayın Erdoğan'ın en zayıf zamanında yanında olmazdım, en güçlü zamanında yanında olurdum" dedi.

"PARTİ KAPATMA DAVASI AÇILDIĞINDA GİDİP ERDOĞAN'A "YANINIZDAYIM" DEDİM"

Davutoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "İhanet etseydim kendimin en güçlü olduğu dönemde ihanet ederim, mantıklı olan budur. Sayın Erdoğan'ın en zayıf olduğu anları düşünün; 27 Nisan, e-muhtıra…Biz sayın Erdoğan'ın yanındaydık, tek bir adım geri atmadan yanındaydık. O sırada birileri yeni ufuklara açılırken yanındaydık. Parti kapatma davası açıldı, işte onun için oraya geldim. Mart ayında tam ayrılmayı tekrar düşünürken, parti kapatma davası açıldı. Ve ben Sayın Erdoğan'a giderek, 'Sayın Başbakanım, şimdiye kadar irade benim irademdi, ben ilim adamı olmayı tercih edip üniversiteye gidiyorum, ama şimdi bir savaş açılmıştır. Size ve demokrasiye.' dedim. Sayın Erdoğan'ın en zayıf olduğu dönemde, partinin kapatılmasına yüzde 100 nazarıyla bakıldığı bir dönemde ve şu anda Sayın Erdoğan'ın yanında olan önemli figürlerin hepsinin Tayyip Erdoğan'ın aleyhine çalıştığı bir dönemde, dedim ki; "Sizinle mezara da, hapise de, bu parti kapatılacaksa ve size bir şey gelecekse, ben burdayım" dedim. Şu anda Sayın Erdoğan'ın sadakatini ifade edenlerin çoğu, şu an AK Parti yönetiminde olanların büyük kısmı Erdoğan'ın karşısında, ona en hakaretlerle saldırdıkları bir dönemdir."

"SAYIN ERDOĞAN'IN O ZOR GÜNLERDE KİM YANIMDAYDI DİYE DÜŞÜNMESİ LAZIM"

Davutoğlu, Erdoğan'ın en zayıf zamanlarından birinin de Davos'taki 'One Minute' olduğunu olduğunu vurguladı. Davutoğlu, yaşananları şöyle anlattı: "O geceyi yaşayanlar bilir. Şimon Peres'e özürün hangi telefondan nasıl diletildiğini bilir, benim telefonum üzerinden. Bunlar artık madem ki açılacak, o günlerde 'one minute' yaşanırken, hala Sayın Erdoğan'a ağır hakaretlerle yüklenenler bugün Erdoğancılık yapıyorsa, Sayın Erdoğan'ın önce bunu sorması lazım. 'O zor günlerde kim yanımdaydı' diye düşünmesi lazım."

"BEN İHANET ETSEYDİM PARTİ BÖLÜNÜRDÜ"

"Birileri benim hain olduğuma ikna olmuş olabilirler" ifadelerini kullanan Davutoğlu, "Bütün bu zayıf dönemlerde Sayın Erdoğan'ın yanındaydım. Peki, benim en güçlü olduğum dönem, benim başbakan olduğum dönemdi değil mi? Peki, ben ihanet etseydim, Mayıs 2016'da bu parti birliğini koruyabilir miydi?" sorularını sordu. Davutoğlu, "Ben, o zaman ihanet etseydim belki de parti bölünürdü" dedi.

Ahmet Davutoğlu, Erdoğan'a ihanet etti eleştirilerini yorumladı: İhanet etseydim, Sayın Erdoğan'ın en zayıf zamanında yanında olmazdım
Gelecek Partisi, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 01:09 

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Babacan'ın yaptırdığı ilk anket masasında: Yeni bir partiye oy vereceklerin oranı yüzde 17-18
Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de başkanlık seçimi ertelenebilir Koronavirüs nedeniyle futbolcuların çoğu depresyona girdi Seray Sever, evliliğinin ikinci yılını eşiyle dudak dudağa çektirdiği pozla kutladı Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade alabilecek "Koronavirüs bulaşır" korkusu Kızılay'ın kan stoklarının yüzde 50'sini eritti Türk bilim insanlarından müthiş başarı! Koronavirüsü erken tespit edecek kit geliyor Gürültü ihbarı alan polis, korona günlerinde online düzenlenen kına gecesi ile karşılaştı Annesinin evlenmesini kabullenemedi, üvey babasını bıçakladı UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Hakem ve eşi korona virüsü yendi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak Partisini sert bir dille eleştiren HDP'li Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, istifa etti
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Ezgi Hocaoğlu oldu Survivor 2020'de adaya veda eden isim Ezgi Hocaoğlu oldu         
01:09
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı "esprili" paylaşıma tepki yağdı         
00:45
Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik         
00:25
Çin'de kimyasal madde üretimi yapılan tesiste patlama meydana geldi Çin'de kimyasal madde üretimi yapılan tesiste patlama meydana geldi         
00:00
İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan ayı genelgesi: İftar çadırlarına müsaade edilmeyecek, pide satışı iftardan 2 saat önce sonlandırılacak İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan ayı genelgesi: İftar çadırlarına müsaade edilmeyecek, pide satışı iftardan 2 saat önce sonlandırılacak         
23:50
Talisca, sarıya boyattığı saçlarının şeklini değiştirdi Talisca, sarıya boyattığı saçlarının şeklini değiştirdi         
23:41
Dünya koronaya kilitlenmişken Nijerya'da üç günde 150 kişi Dünya koronaya kilitlenmişken Nijerya'da üç günde 150 kişi "gizemli hastalık" yüzünden öldü         
23:34
Chelsea, Philippe Coutinho transferini bitiriyor Chelsea, Philippe Coutinho transferini bitiriyor         
22:59
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz         
22:53
Kahramanmaraş'ta bir kişi, çoban köpeği yüzünden tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü Kahramanmaraş'ta bir kişi, çoban köpeği yüzünden tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü         
22:28
Türkiye'nin İngiltere'ye göndereceği korona ekipmanlarıyla ilgili gecikmenin nedeni belli oldu Türkiye'nin İngiltere'ye göndereceği korona ekipmanlarıyla ilgili gecikmenin nedeni belli oldu         
22:24
Tarlada çalışan 76 yaşındaki adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti Tarlada çalışan 76 yaşındaki adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti         
22:23
Teslim olan PKK'lı teröristten korkunç korona itirafı: Hastalara intihar eylemi dayatılıyor Teslim olan PKK'lı teröristten korkunç korona itirafı: Hastalara intihar eylemi dayatılıyor         
22:18
Hollanda'da ligler 1 Eylül'e kadar ertelendi Hollanda'da ligler 1 Eylül'e kadar ertelendi         
22:16
Sosyal mesafe kuralına aykırı fotoğrafa 15 bin lira para cezası kesildi Sosyal mesafe kuralına aykırı fotoğrafa 15 bin lira para cezası kesildi         
22:01
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Türk yemekleri, İtalyan yemekleri ile yarışamaz" diyen Şeyma Subaşı'na verdiği yanıt şaşırttı         
21:49
Fransa'da 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 531 artarak 20 bin 769'a yükseldi Fransa'da 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 531 artarak 20 bin 769'a yükseldi         
21:12
Beşiktaş, alacakları için FIFA'ya giden Loris Karius ile yollarını ayırdı Beşiktaş, alacakları için FIFA'ya giden Loris Karius ile yollarını ayırdı         
21:11
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı         
20:55
Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar "perili evlere" kilitleniyor         
20:41
İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek         
20:36
Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı         
20:30
Birleşmiş Milletler'den koronavirüs uyarısı: Acil tedbirler alınmazsa açlık ikiye katlanacak Birleşmiş Milletler'den koronavirüs uyarısı: Acil tedbirler alınmazsa açlık ikiye katlanacak         
20:20
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü kırmızıya büründü Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü kırmızıya büründü         
20:17
Ozan Güven, evinin önündeki tartışmayla ilgili ilk kez konuştu Ozan Güven, evinin önündeki tartışmayla ilgili ilk kez konuştu         
20:02
İzmir'de korkutan İzmir'de korkutan "böcek istilası" görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı         
19:49
Michael Jordan, The Last Dance belgeselinden kazanacağı parayı hayır kurumuna bağışlayacak Michael Jordan, The Last Dance belgeselinden kazanacağı parayı hayır kurumuna bağışlayacak         
19:41
Partisini sert bir dille eleştiren HDP'li Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, istifa etti Partisini sert bir dille eleştiren HDP'li Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, istifa etti         
19:38
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı         
19:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2020 01:55:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ahmet Davutoğlu, "Erdoğan'a ihanet etti" eleştirilerini yorumladı: İhanet etseydim, Sayın Erdoğan'ın en zayıf zamanında yanında olmazdım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]