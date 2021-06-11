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AHMET HAMDİ TANPINAR'IN YAZILI PEÇETESİ VE SENARYO PLANI İLK KEZ SERGİLENDİ - Son Dakika

AHMET HAMDİ TANPINAR'IN YAZILI PEÇETESİ VE SENARYO PLANI İLK KEZ SERGİLENDİ

11.06.2021 10:34

' Ahmet Hamdi Tanpınar'ın hatıralarının yer aldığı 'Tanpınar' sergisi Beyoğlu'nda açıldı.

' Ahmet Hamdi Tanpınar'ın hatıralarının yer aldığı 'Tanpınar' sergisi Beyoğlu'nda açıldı. Sergide, bir yemek davetinde dostları, Füreya Koral, Hakkiye Koral, Mehmet Ali Cimcoz, Tarık Tekel ve Sebahattin Eyüboğlu'nun Tanpınar için notlar yazıp, imzaladığı peçete ve usta yazarın Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanı için hazırladığı senaryo planı ilk kez sergilendi.

Usta yazar Ahmet Hamdi Tanpınar'ı anma etkinlikleri başladı. Küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen'in üstlendiği 'Tanpınar' isimli sergide, Tanpınar'ın eserlerinin yanı sıra, özel eşyalarından el yazması metinlerine, kişisel notlarından imzalı kitaplarına kadar birçok kıymetli hatırası ilk kez gün yüzüne çıktı. Birbirinden nadide onlarca eser İstanbul üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Arşivi'nden çıkarıldı. DİNO'NUN ÇEKTİĞİ I SERGİDEArkadaşı Abidin Dino'yu ziyareti için Fransa'ya gittiğinde Dino tarafından 1959 yılında çekilmiş fotoğrafı da serginin girişine asıldı. Ayrıca 'İstanbul Bir Terkip', 'Şehrin Zamanı', 'Serten Işıktan Bir Harita' isimli 3 adet video art da izlenebilecek. SERGİDE TANPINAR'IN MUTFAĞI VARSergi hakkında bilgi veren küratör Mehmet Lütfü Şen, 'Ahmet Hamdi Tanpınar, doğumunun 220, 520'nci yılında da anılacaktır. Çünkü toplumlara böyle sanatçılar çok zor gelir. Çünkü Tanpınar gerçek bir sanatçıdır, medeniyetten beslenerek çağdaş olanın peşinde olmuştur. Tanpınar son 30 yıldır daha çok okunuyor, yeni yeni anlaşılıyor. Tanpınar'ın sadece dile kattığı değerleri, Türkçe konuşan insanlar var oldukça kullanacağız o da var olmaya devam edecektir. Romanlarıyla ayır, denemeleriyle ayrı, şehre bakış açısıyla bambaşka bir Tanpınar var. Serginin en büyük özelliği Tanpınar'ın mutfağı olmasıdır. Her kitabını yazdığı el yazısı, daktilodan çıkardığı hali bulunuyor. Tefrika edildiğine kendi el yazısıyla düştüğü notlar var' dedi.SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ'NÜN SERNAYO PLANI Şen, 'Yıllardır Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanının film olması gerektiğini söylüyorum. Yıllar önce Tanpınar, bu roman için senaryo planı yapmış. İşte bu plan da sergide görülebilecek, o da bunu düşünmüş. Sergide birçok ilki göreceğiz, Tanpınar için imzalanmış 170 kitap bulunuyor. Kendisinin imzaladığı kitaplar var. Mürekkep döktüğü not kağıdını bile atmamış, hala duruyor, sergiliyoruz' diye konuştu.  DAKTİLO VE ÇALIŞMA MASASI DA SERGİLENİYORİstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsünde Fuat Köprülü, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Mehmet Kaplan dönemlerinde kullanılan tarihi daktilo ve çalışma masasında sergilenen eserler arasında yer aldığını aktan Şen, gençliğinden, askerlik fotoğraflarına kadar 80 adet resmin gün yüzüne çıktığını belirtti. TANPINAR, PEÇETEYİ YILLARCA SAKLAMIŞSergide çok özel parçaların olduğuna dikkat çeken Şen, '5 dostu bir araya gelerek, lokanta peçetesine Tanpınar ile ilgili düşüncelerini yazmış. Ardından peçeteyi Tanpınar'a vermişler. Tanpınar, peçeteyi yıllarca saklamış. Türkiyat'taki arşivinde duruyordu. Peçetenin üzerinde tarih yazmadığı için yılını bilmiyoruz. Her biri 'Hamdicim' diye başlayıp, onunla ilgili bir hikayesini anlatmış. Çok zarif yazılmış. Ziyaretçiler gelsin, okusun. Bu peçete ilk kez sergileniyor, çok değerli? ifadelerini kullandı.  Sergiyi boğmamak için not defterlerinden birkaçını koyduklarını söyleyen Şen, Tanpınar'a yazılmış kendisinin kardeşine yazdığı mektuplarında olduğunu aktardı.

Sergi 6 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.


- İstanbul
AHMET HAMDİ TANPINAR'IN YAZILI PEÇETESİ VE SENARYO PLANI İLK KEZ SERGİLENDİ
AHMET HAMDİ TANPINAR'IN YAZILI PEÇETESİ VE SENARYO PLANI İLK KEZ SERGİLENDİ
AHMET HAMDİ TANPINAR'IN YAZILI PEÇETESİ VE SENARYO PLANI İLK KEZ SERGİLENDİ
AHMET HAMDİ TANPINAR'IN YAZILI PEÇETESİ VE SENARYO PLANI İLK KEZ SERGİLENDİ
AHMET HAMDİ TANPINAR'IN YAZILI PEÇETESİ VE SENARYO PLANI İLK KEZ SERGİLENDİ
AHMET HAMDİ TANPINAR'IN YAZILI PEÇETESİ VE SENARYO PLANI İLK KEZ SERGİLENDİ
AHMET HAMDİ TANPINAR'IN YAZILI PEÇETESİ VE SENARYO PLANI İLK KEZ SERGİLENDİ
AHMET HAMDİ TANPINAR'IN YAZILI PEÇETESİ VE SENARYO PLANI İLK KEZ SERGİLENDİ
AHMET HAMDİ TANPINAR'IN YAZILI PEÇETESİ VE SENARYO PLANI İLK KEZ SERGİLENDİ
AHMET HAMDİ TANPINAR'IN YAZILI PEÇETESİ VE SENARYO PLANI İLK KEZ SERGİLENDİ
AHMET HAMDİ TANPINAR'IN YAZILI PEÇETESİ VE SENARYO PLANI İLK KEZ SERGİLENDİ
AHMET HAMDİ TANPINAR'IN YAZILI PEÇETESİ VE SENARYO PLANI İLK KEZ SERGİLENDİ
AHMET HAMDİ TANPINAR'IN YAZILI PEÇETESİ VE SENARYO PLANI İLK KEZ SERGİLENDİ
AHMET HAMDİ TANPINAR'IN YAZILI PEÇETESİ VE SENARYO PLANI İLK KEZ SERGİLENDİ
AHMET HAMDİ TANPINAR'IN YAZILI PEÇETESİ VE SENARYO PLANI İLK KEZ SERGİLENDİ

Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Ahmet Hamdi Tanpınar, İstanbul, Beyoğlu, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat AHMET HAMDİ TANPINAR'IN YAZILI PEÇETESİ VE SENARYO PLANI İLK KEZ SERGİLENDİ - Son Dakika


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