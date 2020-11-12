Ahmet İki Gözüm - Son Dakika

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 7 film vizyona girecek.
"Ahmet İki Gözüm"
Gani Rüzgar Şavata ve Hakan Gürtop'un yönetmenliğini üstlendiği "Ahmet İki Gözüm", sanatçı Ahmet Kaya'nın yaşam hikayesini sinemaya uyarlıyor.
Özgür Tüzer, Aleyna Solaker, Serdar Orçin, Metin Yıldız ve Yelda Reynaud'un başrollerinde oynadığı filmin senaryosu Gönül Aktürk, İlker Barış ve Gani Rüzgar Şavata tarafından kaleme alındı.
daşı Emil'e göstermesiyle gelişen olaylar etrafında dönüyor.
- Kaynak: AA
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