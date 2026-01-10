Ahmet İlhan Özek'ten Play-Off Vurgusu - Son Dakika
Ahmet İlhan Özek'ten Play-Off Vurgusu

10.01.2026 10:46
Aliağa FK'nın tecrübeli futbolcusu Özek, zorlu 5 maçlık dönemde hedeflerine ulaşacaklarına inanıyor.

Aliağa Futbol Kulübü'nün deneyimli futbolcusu Ahmet İlhan Özek, sezonun kalan bölümüyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Önümüzde 5 maçlık zorlu bir periyot var. Bu süreci alnımızın akıyla geçersek sezon sonunda hedeflediğimiz noktada olacağımıza inanıyorum" dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Aliağa FK, ligin ilk devresini 31 puanla 4. sırada tamamladı. İzmir temsilcisinin deneyimli futbolcusu Ahmet İlhan Özek, yaptığı yazılı açıklamada ilk yarıda ortaya koydukları performansı değerlendirirken, ligin kalan bölümüyle ilgili hedeflerine de değindi. Şampiyonluk hedefiyle kurulan bir takım olduklarını vurgulayan Ahmet İlhan Özek, "İlk devreyi daha avantajlı bir yerde bitirebilirdik. Ancak yaşadığımız bazı eksiklikler nedeniyle son haftalarda puan kayıpları yaşadık. Buna rağmen play-off potasının içerisindeyiz ve hedefimizde herhangi bir sapma yok" şeklinde konuştu.

"Aramıza katılan oyuncularla güçlü bir birliktelik oluştu"

Takıma katılan yeni transferlerle birlikte yeni bir yapılanma sürecine girdiklerini dile getiren Özek, "Aramıza katılan oyuncularla güçlü bir birliktelik oluştu. Bu uyumu sahaya yansıtabilirsek başarılı sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Önümüzde 5 maçlık zorlu bir periyot var. Bu süreci alnımızın akıyla geçersek sezon sonunda hedeflediğimiz noktada olacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

