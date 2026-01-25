Gaziantep'in Araban ilçesinde yapılan Umum Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın genel kurulunda mevcut başkan Ahmet Karakuş güven tazeledi.
Araban'da bir düğün salonunda yapılan genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Yönetim kurulu, faaliyet raporu okunduktan ibra edildi. yapıldı. Mevcut başkan Ahmet Karakuş, tek aday olarak girdiği Araban Umum Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimde kullanılan oyların tamamını alarak yeniden seçildi. - GAZİANTEP
Son Dakika › Yerel › Ahmet Karakuş Yeniden Başkan Seçildi - Son Dakika
