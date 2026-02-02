Ahmet Murat 'Edebiyat Durağı'nda - Son Dakika
Ahmet Murat 'Edebiyat Durağı'nda

02.02.2026 23:17
Şair Ahmet Murat, Esenler'deki etkinlikte yazı hayatını ve edebiyatın gücünü anlattı.

Şair, yazar ve akademisyen Ahmet Murat, Esenler Belediyesinin düzenlediği "Edebiyat Durağı" etkinliğine konuk oldu.

Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde ve Meltem Ortakcı yönetiminde gerçekleştirilen söyleşide okurlarıyla bir araya gelen Murat, yazı hayatını, kelimelerin gücünü ve deneme türüne bakışını anlattı.

Edebi metinlerin okur üzerindeki etkisine dikkati çeken Murat, "Kelimelerin gücü bana biraz, sorumluluk bakımından korkutucu geliyor. Aynı Türkçeyi konuşuyoruz ama bir edebiyatçının, büyük bir şairin cümleleriyle karşılaşınca farkı anlıyorsunuz. Bu kelimelerle büyü yapmak gibi. İşin tehlikeli ve sorumluluk taşıyan bir tarafı var." dedi.

Murat, lise yıllarında kütüphanede şekillenen okuma deneyimlerini anlatarak, kitapları o dönemde en hayati meseleler gibi ciddiyetle ele aldıklarını ve edebiyatın gençler üzerindeki etkisi nedeniyle yazarken bu gücün farkında olunması gerektiğini dile getirdi.

Deneme türü ile şiir arasındaki ilişkiye de değinen yazar, Türk edebiyatında şiirin her zaman daha baskın bir tür olduğunu belirtti.

Ahmet Murat, deneme isminin kendisine ilginç geldiğini söyleyerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Deneme deyince fazla mütevazı duran bir tarafı var. 'Hani bir deneyeyim bakıyorum, oluyor mu' gibi anlaşılıyor. Bana ise deneme çok iddialı geliyor. Akademik yazılar, makaleleler yazıyoruz, onlar mesela daha az iddialı. Çünkü içeride neredeyse yazarı göremiyorsunuz, yazarın şahsi fikri yok gibi bir şey, yazar buharlaşmış yani. Denemede ise çok ortadasın. Çok fazla şahsi meseleye giriyorsun, bir hüküm veriyorsun. Bir konuda bir karar merci gibi davranıyorsun."

"Önce deneme okuru oldum, sonra şiire geçtim"

Murat, kendi yazın serüveninde denemenin şiirden önce geldiğini ifade ederek, İsmet Özel, Rasim Özdenören ve Cahit Zarifoğlu gibi isimleri örnek gösterdi.

Bu yazarların önce denemelerini okuduğunu, şiirlerini sonradan keşfettiğini anlatan Ahmet Murat, şunları kaydetti:

"Bizim medya dediğimiz şey o zamanlar gazeteydi. Gazetedeki cazip bölümler, edebiyata ilginiz varsa, oradaki edebiyatçıların köşe yazılarıydı. Gözümüzü köşe yazılarıyla açtık. Ben önce deneme okuru oldum, sonra şiire geçtim. O yıllarda önce denemeyi keşfedip sonra şiire doğru belki 2-3 sene gecikmeli olarak şiire intikal ettiğim için benim için deneme kendimi zaten içinde bulduğum bir şey gibi oldu."

Deneme yazarlarını iki gruba ayıran Murat, bir grubun politik ve teorik meseleleri çözmek için denemeyi araç olarak kullandığını, diğer grubun ise şairane duran, türler arasında gezinen bir üslubu benimsediğini söyledi.

Kendisinin ikinci gruba daha yakın olduğunu belirten yazar, Ahmet Haşim ve Cahit Zarifoğlu gibi isimlerin bu edebi deneme tarzından etkilendiğini dile getirdi.

Programın sonunda etkinliğe katılan dinleyicilere yazarın "Taşı Taşırmak" adlı kitabı hediye edildi ve Murat, söyleşi bitiminde okurları için kitaplarını imzaladı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Ahmet Murat, Etkinlik, Edebiyat, Esenler

