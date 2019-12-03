Ahmet Nur Çebi eleştirdi, 7 yıl sonra kaybettiler!

Amatör sporlarda Beşiktaş'ın en başarılı branşı olan Erkek Hentbol Takımı, başkan Ahmet Nur Çebi'nin cumartesi günü 10 milyon TL'lik bütçesi ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından çıktığı ilk maçta herkesi şaşırtan bir sonuç aldı.



Çebi, cumartesi günü yapılan Divan Kurulu Toplantısı'nda amatör branşların giderlerine dikkat çekip, "Hentbol yılda 10 milyon lira zarar ediyor. Bunun adını amatör mü koyuyorsunuz? Başka boyuta gitmiş. Büyük zararımız var" demişti.



Ve bu sözlerin üzerinden 24 saat geçtikten sonra Beşiktaş Aygaz sahasında Beykoz Belediyespor'a 29-20 mağlup olarak tam 110 maçlık bir seriyi bitirdi.



Ligde iç sahada son yenilgisini 6 Ekim 2012'de Ankara İl Özel İdare karşısında alan siyah-beyazlılar, aradan geçen 7 yılda 110 maçta 109 galibiyet, 1 beraberlik almış, hiç kaybetmemişti.



Beşiktaş yönetiminin, önümüzdeki günlerde bazı branşları kapatacağı öğrenildi.