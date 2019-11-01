Son Dakika Haberleri: Ahmet Nur Çebi: "Özlediğimiz Beşiktaş'a kavuşmak için var gücümüzle çalışacağız"
Son Dakika Spor Ahmet Nur Çebi: 'Özlediğimiz Beşiktaş'a kavuşmak için var gücümüzle çalışacağız'

Ahmet Nur Çebi: "Özlediğimiz Beşiktaş'a kavuşmak için var gücümüzle çalışacağız"

7 saat önce

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, özlenen Beşiktaş'a kavuşmak için var güçleriyle çalışacaklarını belirtti.

Ahmet Nur Çebi:

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, özlenen Beşiktaş'a kavuşmak için var güçleriyle çalışacaklarını belirtti.

Siyah-beyazlı kulübün yeni başkanı Çebi, Beşiktaş dergisinin kasım ayı sayısına ilk yazısını yazdı. Yazısına "Sevgili Beşiktaş Ailem" sözleriyle başlayan Çebi, yepyeni bir yola çıktıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu zorlu ama bir o kadar da onurlu yürüyüşte yönetim kurulundaki arkadaşlarımla birlikte kollarımızı sıvadık. Bir aydan kısa sürede hazırlandığımız seçimde, mümkün olduğunca açık ve net bir şekilde kendimizi ifade etmeye çalışırken bir yandan da içinde bulunduğumuz durumu tespit edip çalışmalarımızı tamamlamıştık. Tüm konuşmalarımda ısrarla altını çizdiğim gibi 21 Ekim 2019 itibarıyla Beşiktaş'ta yepyeni bir dönem başladı. Bundan böyle kişilere bağlı yönetim modeli terk edilerek tüm dünyanın kabul ettiği çağdaş ve katılımcı yönetim anlayışını hakim kılacak ve Beşiktaş'ı en yukarılara taşıyacağız."

Kartal Yuvası için başlattıkları kampanyayla birlik ve beraberliklerini gösterdiklerini aktaran Çebi, "Ben yaklaşımını terk edip biz olma yolunda hızla yürüyeceğimiz bu süreçte, ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım sorumluluklarımızın farkındayız. Söz verdiğimiz, özlediğimiz Beşiktaş'a kavuşmak için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Spor Kulübü, Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:54 Kaynak: AA
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