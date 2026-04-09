Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ahmet Tatlıses’ten babasıyla ilgili çarpıcı sözler: Beyin kanaması geçirebilirdim

09.04.2026 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İbrahim Tatlıses’in hastaneye kaldırılmasının ardından oğlu Ahmet Tatlıses’in açıklamaları gündem oldu. Babasının durumunu basından öğrendiğini söyleyen Tatlıses, yaşadığı stres nedeniyle burnunun patladığını ve beyin kanaması geçirme riski yaşadığını söyledi.

Türk müziğinin usta ismi İbrahim Tatlıses’in sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılması magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. TV8’de yayınlanan Gel Konuşalım programına katılan Ahmet Tatlıses, babasının sağlık süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“BABAMIN DURUMUNU BASINDAN ÖĞRENDİM”

Ahmet Tatlıses, babasının sağlık durumunu ilk olarak basından öğrendiğini belirterek sitem dolu ifadeler kullandı. Yaşadığı kırgınlığı dile getiren Tatlıses, şu sözleri kullandı:

“Babamın durumunu basından öğrendim, bu çok ağrıma gitti. Orada yatan İbrahim Tatlıses, neden aranmadık? 3 kilometre yolu 6 dakikada geldim... ‘Oğlum gelsin’ demiş. Duygusal anlar yaşandı, ikimiz de hıçkıra hıçkıra ağladık. Burnum patladı, çok kanadı... Beyin kanaması olabilirdi. 1,5 saat müdahale ettiler. Babamın durumu çok ağırdı, değerleri düşmüştü ama şimdi daha iyi sanırım.”

AMELİYAT OLACAĞI İDDİA EDİLDİ

Yoğun bakımda tedavisi süren İbrahim Tatlıses’in sağlık durumunun kontrol altında olduğu öğrenilirken, sanatçının safra kesesi ameliyatı olacağı da iddialar arasında yer aldı. Enfeksiyon değerlerinin düşürülmesinin ardından operasyonun yapılmasının planlandığı öne sürüldü.

NE OLMUŞTU?

Yurt dışı konser maratonunun ardından evinde fenalaşan İbrahim Tatlıses için ambulans çağrılmış ve hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti. Yapılan ilk kontrollerde sanatçının enfeksiyon değerlerinin yüksek çıktığı belirtilmişti.

Sanatçının kızı Dilan Çıtak Tatlıses’in de haberi alır almaz hastaneye gittiği öğrenilirken, Ahmet Tatlıses’in ayağındaki elektronik kelepçe nedeniyle hastaneye gidemediği ve babasına yaklaşamadığı iddia edilmişti.

Hastaneye gidemeyen Ahmet Tatlıses’in yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki bir camide beklediği ve gelişmeleri buradan takip ettiği de gelen bilgiler arasında yer almıştı.

Hastaneden yapılan resmi açıklamada ise İbrahim Tatlıses’in tansiyon düşüklüğü şikayetiyle hastaneye başvurduğu, bakteriyel enfeksiyon ön tanısıyla tedbir amaçlı yoğun bakıma alındığı, bilincinin açık olduğu ve genel sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilmişti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  aykut koçak:
    ya bunlar ne kadar yüzssüz bir aile para insanları şekilden şekile sokuyo gerçekten
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 13:50:13. #7.12#
SON DAKİKA: Ahmet Tatlıses’ten babasıyla ilgili çarpıcı sözler: Beyin kanaması geçirebilirdim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.