Ahmet Tatlıses’ten babasıyla ilgili çarpıcı sözler: Beyin kanaması geçirebilirdim

Yoğun bakımda tedavisi süren İbrahim Tatlıses’in sağlık durumunun kontrol altında olduğu öğrenilirken, sanatçının safra kesesi ameliyatı olacağı da iddialar arasında yer aldı. Enfeksiyon değerlerinin düşürülmesinin ardından operasyonun yapılmasının planlandığı öne sürüldü.

“Babamın durumunu basından öğrendim, bu çok ağrıma gitti. Orada yatan İbrahim Tatlıses, neden aranmadık? 3 kilometre yolu 6 dakikada geldim... ‘Oğlum gelsin’ demiş. Duygusal anlar yaşandı, ikimiz de hıçkıra hıçkıra ağladık. Burnum patladı, çok kanadı... Beyin kanaması olabilirdi. 1,5 saat müdahale ettiler. Babamın durumu çok ağırdı, değerleri düşmüştü ama şimdi daha iyi sanırım.”

Ahmet Tatlıses, babasının sağlık durumunu ilk olarak basından öğrendiğini belirterek sitem dolu ifadeler kullandı. Yaşadığı kırgınlığı dile getiren Tatlıses, şu sözleri kullandı:

NE OLMUŞTU?

Yurt dışı konser maratonunun ardından evinde fenalaşan İbrahim Tatlıses için ambulans çağrılmış ve hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti. Yapılan ilk kontrollerde sanatçının enfeksiyon değerlerinin yüksek çıktığı belirtilmişti.

Sanatçının kızı Dilan Çıtak Tatlıses’in de haberi alır almaz hastaneye gittiği öğrenilirken, Ahmet Tatlıses’in ayağındaki elektronik kelepçe nedeniyle hastaneye gidemediği ve babasına yaklaşamadığı iddia edilmişti.

Hastaneye gidemeyen Ahmet Tatlıses’in yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki bir camide beklediği ve gelişmeleri buradan takip ettiği de gelen bilgiler arasında yer almıştı.

Hastaneden yapılan resmi açıklamada ise İbrahim Tatlıses’in tansiyon düşüklüğü şikayetiyle hastaneye başvurduğu, bakteriyel enfeksiyon ön tanısıyla tedbir amaçlı yoğun bakıma alındığı, bilincinin açık olduğu ve genel sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilmişti.